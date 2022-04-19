На западе Эквадора нашли цветок, который считали вымершим

Ученые в области ботаники обнаружили цветок вида Gasteranthus extinctus. Его уже сорок лет считали вымершим, но недавно растение нашли на склонах Сентинельских гор.

Эксперты сообщили, что цветы Gasteranthus extinctus нельзя сравнить с другими видами, так как обнаружили их в засушенном состоянии. Тем не менее гербарий сохранил красные соцветия, что дает понять – растение сохранилось и не вымерло полностью.

Считается, что меры по охране природы могут быть эффективны даже тогда, когда некоторые экосистемы считаются практически разрушенными. На данный момент около 16 тысяч видов растений и животных находятся на грани вымирания.