 

На западе Эквадора нашли цветок, который считали вымершим

19.04.2022, 0:30, Разное
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Ученые в области ботаники обнаружили цветок вида Gasteranthus extinctus. Его уже сорок лет считали вымершим, но недавно растение нашли на склонах Сентинельских гор.

Эксперты сообщили, что цветы Gasteranthus extinctus нельзя сравнить с другими видами, так как обнаружили их в засушенном состоянии. Тем не менее гербарий сохранил красные соцветия, что дает понять – растение сохранилось и не вымерло полностью.

Считается, что меры по охране природы могут быть эффективны даже тогда, когда некоторые экосистемы считаются практически разрушенными. На данный момент около 16 тысяч видов растений и животных находятся на грани вымирания.



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