Мнение: “Калибровка” Львова

Одно из лучших видео иллюстрирующих работу "Калибров" с начала СВО.

"Калибровка" 124-го объединенного центра обеспечения тыла командования сил логистики украинских войск в районе Львова.

В результате были уничтожены логистический центр и находившиеся в нём крупные партии иностранного вооружения, поступившие за последние 6 дней на Украину от США и европейских стран.

Автора видео, который так красиво все это заснял (4 из 5 прилетов попали на видео), на Украине ходит под статьей – снимать такое запретили, чтобы еще сильнее не деморализовывать личный состав и население.

—