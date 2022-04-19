 

Мнение: “Калибровка” Львова

19.04.2022, 0:15, Разное
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Одно из лучших видео иллюстрирующих работу "Калибров" с начала СВО.
"Калибровка" 124-го объединенного центра обеспечения тыла командования сил логистики украинских войск в районе Львова.
В результате были уничтожены логистический центр и находившиеся в нём крупные партии иностранного вооружения, поступившие за последние 6 дней на Украину от США и европейских стран.

Автора видео, который так красиво все это заснял (4 из 5 прилетов попали на видео), на Украине ходит под статьей – снимать такое запретили, чтобы еще сильнее не деморализовывать личный состав и население.

Источник: Colonel Cassad



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