Антониу Гутерриш крайне обеспокоен нападениями на украинские города

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш глубоко обеспокоен продолжающимися нападениями на украинские города по всей стране, включая совсем недавние нападения на Львов, Днепр, Харьков и Николаев, приведшие к многочисленным жертвам среди гражданского населения и разрушениям. Глава ООН заявил, что крайне встревожен «ужасающей гуманитарной ситуацией в осажденном Мариуполе».

– Генеральный секретарь серьезно обеспокоен сохраняющейся ужасающей гуманитарной ситуацией в осажденном Мариуполе, который за несколько недель был в значительной степени разрушен непрекращающимися нападениями со стороны России, – заявил пресс-секретарь ООН

Генеральный секретарь напомнил всем сторонам о необходимости проявлять крайнюю осторожность и предпринимать все необходимые меры, чтобы избегать жертв среди гражданского населения, а также разрушений жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.

Глава ООН настоятельно призвал все стороны в срочном порядке объявить о прекращении огня в гуманитарных целях с тем, чтобы обеспечить безопасное и надежное функционирование гуманитарных коридоров, способствовать эвакуации гражданского населения, а также доставке гуманитарной и медицинской помощи.

– Необходимо дать шанс установлению прочного мира путем действенных переговоров, – заявил пресс-секретарь ООН, выступая от имени Генерального секретаря. Антониу Гутерриш заявил, что он лично и ООН готовы поддержать такие усилия.

Перспективы гуманитарного перемирия

Детально об усилиях ООН на этом направлении рассказал заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, который побывал в Украине и России, где обсуждал возможность гуманитарного перемирия и вопрос об укреплении механизма гуманитарного уведомления. Такой механизм позволяет безопасно доставлять помощь и вывозить мирных жителей из зон боевых действий.

В начале апреля Гриффитс побывал в Москве, где обсудил с представителями властей, как добиться гуманитарной паузы и обеспечить безопасную доставку помощи нуждающимся и эвакуацию людей. Эти темы Гриффитс обсуждал с главой МИД Сергеем Лавровым и его заместителем Сергеем Вершининым, а также с заместителем министра обороны Александром Фоминым.

В Киеве заместитель Генсека ООН встретился с премьер-министром Денисом Шмыгалем; заместителем премьер-министра Ольгой Стефанишиной; и вице-премьером Ириной Верещук; министром обороны Алексеем Резниковым; а также с заместителем министра иностранных дел Эминой Джапаровой. Сразу же после его поездки в Украину в Киеве было вновь открыто представительство ООН. Мартин Гриффитс рассказал о посещении населенных пунктов в пригороде Киева, где он воочию видел масштабы разрушений.

– Очевидно, что мы пока не добились согласия на гуманитарное перемирие. С российской стороной я очень детально обсуждал этот вопрос, и они обещали, что в дальнейшем еще обсудят со мной детали этих предложений, – заявил заместитель Генерального секретаря ООН. Он объявил, что собирается вновь на этой неделе посетит Турцию.

Мартин Гриффитс предложил России и Украине согласиться на проведение под эгидой ООН виртуальной или реальной встречи для дальнейшего обсуждения гуманитарных вопросов, особенно их военной составляющей, возможно, гуманитарного перемирия, его мониторинга и безопасных коридоров или гуманитарных приоритетов.

– Украина согласилась с большинством предложений ООН и мы ждем того же от России, – сказал Мартин Гриффитс. Украина, по его словам, согласилась на создание гуманитарной контактной группы. Киев также согласился на предложение ООН о гуманитарном прекращении огня.

На встречах в Москве и в Киеве представитель ООН обсуждал ситуацию в Мариуполе, в частности, вопрос об эвакуации мирных жителей из этого города, на что требуются не решения «день ото дня», а «окно тишины» по меньшей мере в три дня.

Представитель ООН опасается, что договоренность о прекращения огня, видимо, не будет достигнуто в самое ближайшее время.

Усилия ООН по оказанию гуманитарной помощи Украине

Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик напомнил о тяжелой гуманитарной ситуации в Украине. Сославшись на данные ВОЗ, он сообщил, что было совершено 136 нападений на медицинские учреждения, в результате которых погибли 73 человека и 52 получили ранения. Таким образом, на Украину пришлось более 68 процентов всех нападений на медицинские учреждения, которые были совершены в мире с начала этого года.

– Сегодня наши гуманитарные коллеги сообщили, что по меньшей мере каждый четвертый житель Украины стал перемещенным лицом, а это – около 12 миллионов украинцев. В их числе – 4,9 миллиона беженцев и 7,1 миллиона внутренне перемещенных лиц, – сказал пресс-секретарь.

Он подчеркнул, что при этом сейчас люди, в том числе женщины, дети и пожилые, стали возвращаться. Это порождает новые проблемы. На первый план выходят задачи не только по оказанию срочной помощи, но также по реконструкции разрушенного жилья. Пока ООН помогает им с наличными деньгами.

Что касается персонала ООН, то сейчас в Украине более 1300 ооновских сотрудников, которые занимаются гуманитарными вопросами.

– У нас вместе с нашими партнерами есть восемь операционных хабов: в Днепре, Виннице, во Львове, в Ужгороде, Мукачево, Черновцах, Луганске и Донецке. Хабы будут также созданы, как только позволят условия, в Одессе, Мариуполе и Харькове. Офис УКГВ вновь открывается в Киеве, и сейчас там работает глава офиса УКГВ [Эстебан Сакко], – сказал пресс-секретарь ООН. Он напомнил донорам о гуманитарном призыве для Украины.