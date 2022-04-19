Антониу Гутерриш крайне обеспокоен нападениями на украинские города
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш глубоко обеспокоен продолжающимися нападениями на украинские города по всей стране, включая совсем недавние нападения на Львов, Днепр, Харьков и Николаев, приведшие к многочисленным жертвам среди гражданского населения и разрушениям. Глава ООН заявил, что крайне встревожен «ужасающей гуманитарной ситуацией в осажденном Мариуполе».
– Генеральный секретарь серьезно обеспокоен сохраняющейся ужасающей гуманитарной ситуацией в осажденном Мариуполе, который за несколько недель был в значительной степени разрушен непрекращающимися нападениями со стороны России, – заявил пресс-секретарь ООН
Генеральный секретарь напомнил всем сторонам о необходимости проявлять крайнюю осторожность и предпринимать все необходимые меры, чтобы избегать жертв среди гражданского населения, а также разрушений жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.
Глава ООН настоятельно призвал все стороны в срочном порядке объявить о прекращении огня в гуманитарных целях с тем, чтобы обеспечить безопасное и надежное функционирование гуманитарных коридоров, способствовать эвакуации гражданского населения, а также доставке гуманитарной и медицинской помощи.
– Необходимо дать шанс установлению прочного мира путем действенных переговоров, – заявил пресс-секретарь ООН, выступая от имени Генерального секретаря. Антониу Гутерриш заявил, что он лично и ООН готовы поддержать такие усилия.
Перспективы гуманитарного перемирия
Детально об усилиях ООН на этом направлении рассказал заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, который побывал в Украине и России, где обсуждал возможность гуманитарного перемирия и вопрос об укреплении механизма гуманитарного уведомления. Такой механизм позволяет безопасно доставлять помощь и вывозить мирных жителей из зон боевых действий.
В начале апреля Гриффитс побывал в Москве, где обсудил с представителями властей, как добиться гуманитарной паузы и обеспечить безопасную доставку помощи нуждающимся и эвакуацию людей. Эти темы Гриффитс обсуждал с главой МИД Сергеем Лавровым и его заместителем Сергеем Вершининым, а также с заместителем министра обороны Александром Фоминым.
В Киеве заместитель Генсека ООН встретился с премьер-министром Денисом Шмыгалем; заместителем премьер-министра Ольгой Стефанишиной; и вице-премьером Ириной Верещук; министром обороны Алексеем Резниковым; а также с заместителем министра иностранных дел Эминой Джапаровой. Сразу же после его поездки в Украину в Киеве было вновь открыто представительство ООН. Мартин Гриффитс рассказал о посещении населенных пунктов в пригороде Киева, где он воочию видел масштабы разрушений.
– Очевидно, что мы пока не добились согласия на гуманитарное перемирие. С российской стороной я очень детально обсуждал этот вопрос, и они обещали, что в дальнейшем еще обсудят со мной детали этих предложений, – заявил заместитель Генерального секретаря ООН. Он объявил, что собирается вновь на этой неделе посетит Турцию.
Мартин Гриффитс предложил России и Украине согласиться на проведение под эгидой ООН виртуальной или реальной встречи для дальнейшего обсуждения гуманитарных вопросов, особенно их военной составляющей, возможно, гуманитарного перемирия, его мониторинга и безопасных коридоров или гуманитарных приоритетов.
– Украина согласилась с большинством предложений ООН и мы ждем того же от России, – сказал Мартин Гриффитс. Украина, по его словам, согласилась на создание гуманитарной контактной группы. Киев также согласился на предложение ООН о гуманитарном прекращении огня.
На встречах в Москве и в Киеве представитель ООН обсуждал ситуацию в Мариуполе, в частности, вопрос об эвакуации мирных жителей из этого города, на что требуются не решения «день ото дня», а «окно тишины» по меньшей мере в три дня.
Представитель ООН опасается, что договоренность о прекращения огня, видимо, не будет достигнуто в самое ближайшее время.
Усилия ООН по оказанию гуманитарной помощи Украине
Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик напомнил о тяжелой гуманитарной ситуации в Украине. Сославшись на данные ВОЗ, он сообщил, что было совершено 136 нападений на медицинские учреждения, в результате которых погибли 73 человека и 52 получили ранения. Таким образом, на Украину пришлось более 68 процентов всех нападений на медицинские учреждения, которые были совершены в мире с начала этого года.
– Сегодня наши гуманитарные коллеги сообщили, что по меньшей мере каждый четвертый житель Украины стал перемещенным лицом, а это – около 12 миллионов украинцев. В их числе – 4,9 миллиона беженцев и 7,1 миллиона внутренне перемещенных лиц, – сказал пресс-секретарь.
Он подчеркнул, что при этом сейчас люди, в том числе женщины, дети и пожилые, стали возвращаться. Это порождает новые проблемы. На первый план выходят задачи не только по оказанию срочной помощи, но также по реконструкции разрушенного жилья. Пока ООН помогает им с наличными деньгами.
Что касается персонала ООН, то сейчас в Украине более 1300 ооновских сотрудников, которые занимаются гуманитарными вопросами.
– У нас вместе с нашими партнерами есть восемь операционных хабов: в Днепре, Виннице, во Львове, в Ужгороде, Мукачево, Черновцах, Луганске и Донецке. Хабы будут также созданы, как только позволят условия, в Одессе, Мариуполе и Харькове. Офис УКГВ вновь открывается в Киеве, и сейчас там работает глава офиса УКГВ [Эстебан Сакко], – сказал пресс-секретарь ООН. Он напомнил донорам о гуманитарном призыве для Украины.
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