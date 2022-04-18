 

Умер новорожденный сын Роналду

18.04.2022, 23:55, Новости дня
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Футболист английского клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сообщил, что сын, которого родила его возлюбленная Джорджина Родригес, умер.

В октябре 2021 года футболист и его жена Джорджина Родригес объявили, что ждут двойню. У пары должны были появится на свет мальчик и девочка, пишет «Спорт-Экспресс».

Роналду сообщил, что «малыш скончался». По его словам, «это самая большая боль, которую могут испытать родители», лишь «рождение дочки дает силы» ему и Родригес «пережить этот момент с надеждой и счастьем». Они поблагодарили «врачей и медсестер за их помощь и заботу». «Мы все опустошены этой потерей и просим о неприкосновенности частной жизни в это очень трудное время. Наш малыш, ты наш ангел. Мы будем всегда любить тебя», – приводит его слова РИА «Новости».

Роналду 37 лет. У него и Джорджины Родригес в 2017 году родилась первая дочь – Алана Мартина. Также у Роналду есть сын Криштиану-младший (родился в 2010 году, имя матери не раскрывается) и близнецы Ева и Матео, появившиеся на свет от суррогатной матери в 2017 году.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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