Умер новорожденный сын Роналду

Футболист английского клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сообщил, что сын, которого родила его возлюбленная Джорджина Родригес, умер.

В октябре 2021 года футболист и его жена Джорджина Родригес объявили, что ждут двойню. У пары должны были появится на свет мальчик и девочка, пишет «Спорт-Экспресс».

Роналду сообщил, что «малыш скончался». По его словам, «это самая большая боль, которую могут испытать родители», лишь «рождение дочки дает силы» ему и Родригес «пережить этот момент с надеждой и счастьем». Они поблагодарили «врачей и медсестер за их помощь и заботу». «Мы все опустошены этой потерей и просим о неприкосновенности частной жизни в это очень трудное время. Наш малыш, ты наш ангел. Мы будем всегда любить тебя», – приводит его слова РИА «Новости».

Роналду 37 лет. У него и Джорджины Родригес в 2017 году родилась первая дочь – Алана Мартина. Также у Роналду есть сын Криштиану-младший (родился в 2010 году, имя матери не раскрывается) и близнецы Ева и Матео, появившиеся на свет от суррогатной матери в 2017 году.

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