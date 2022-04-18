Политика: Большое наступление в Донбассе началось с маленького городка

Украина сообщила о потере небольшого городка в Луганской области – районного центра Кременная. И хотя власти ЛНР официально пока не подтвердили взятие города, эксперты говорят, что без контроля над Кременной невозможны дальнейшие действия войск по взятию в кольцо донбасской группировки ВСУ. Почему этот небольшой райцентр имеет столь важное стратегическое значение?

В понедельник украинские власти заявили о потере города Кременная на северо-западе Луганской области. Сначала об этом сообщил глава Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов. Позже глава украинской Луганской областной военной администрации (контролирует менее 10% территории Луганщины, пока не занятых Народной милицией ЛНР и российскими военными) Сергей Гайдай признал, что после уличных боев ВСУ потеряли контроль над городом, сообщил портал «Военное обозрение».

«Штурм Кременной – это начало большого наступления в Донбассе, – уверен политолог, бывший премьер-министр ЛНР Марат Баширов. – Этот город – один из опорных пунктов, взять который необходимо для окружения донбасской группировки ВСУ. Это часть будущего «котла». Так что взятие российскими войсками Кременной – крайне важный этап».

Эксперт напомнил, что в последние дни участились атаки российской авиации и артиллерии по позициям донбасской группировки ВСУ. «Это и была подготовка к нынешнему наступлению. Теперь же, судя по всему, началось движение ударных групп, которые должны «проламывать» оборону, занимать ключевые населенные пункты, которые находятся вдоль дорог или расположены на доминирующей высоте, как, например, город Изюм», – указал Баширов.

По мнению собеседника, сразу после перекрытия всех дорог уже можно будет считать, что кольцо замкнуто, хотя у противника останется еще возможность просачиваться через кольцо по бездорожью, по полям. «Но что касается полей, то там должны быть выставлены тактические группы, которые наблюдают за перемещением пехоты. Также надо готовиться к тому, что ВСУ будет проводить контрудары по занятым российскими военными городам», – считает аналитик.

В целом, предполагает Баширов, ВС РФ понадобится от 10 до 14 дней, чтобы замкнуть вокруг донбасской группировки украинских войск устойчивое кольцо, способное отражать контрудары изнутри и снаружи. «Так же было и в Мариуполе, когда наше эшелонированное окружение выдержало удары, как со стороны самого Мариуполя, так и со стороны Николаева», – напомнил он.

Кременная – 18-тысячный населенный пункт, находящийся примерно в 10 км от Рубежного, входит в Северодонецко-Лисичанскую агломерацию, за которую в последнее время шли активные бои между ВСУ и войсками ЛНР. В украинских изданиях появились сообщения о том, что после взятие Кременной российская армия получает возможность выйти в тыл украинским войскам, которые сосредоточены в треугольнике Рубежное-Северодонецк-Лисичанск. По самым скромным оценкам, в этом районе находится около 10 тысяч украинских военных и боевиков нацбатов. Выход в тыл к ВСУ в Северодонецке осложнит положение украинских войск на этой территории, так как вырисовывается перспектива взятия этих сил в кольцо.

Одновременно в нескольких российских Telegram-каналах, со ссылкой на очевидцев, появились сообщения об авиационных и артеллерийских ударах по украинским позициям у Славянска и на горе Карачун под Краматорском.

«Там светопреставление, я такого грохота не слышал вообще никогда»,

– передает Telegram-канал «Военкоры русской весны» слова жителя Донецка. Источник в Луганске одновременно сообщил о «работе чего-то очень тяжелого залпового».

Действия, похожие на подготовку к наступлению, отмечаются в центральных районах ДНР, там где линия фронта по-прежнему проходит вдоль прежней линии соприкосновения – по окраинам Донецка, Макеевки и Горловки. Ранее сообщалось о том, что несколько российских штурмовиков Су-25СМ3 в течение длительного времени атаковали украинские окопы и блиндажи в районе Марьинки к западу от Донецка. После этого была нанесена серия ударов из ствольной и реактивной артиллерии. Затем последовал длительный обстрел позиций ВСУ из десятков минометов, причем с различных направлений.

Судя по данным из открытых источников, российские военные ведут операцию по подавлению украинских огневых точек на участке Авдеевка-Красногоровка к северо-западу от Донецка. Сообщается, что ВКС авиабомбами крупного калибра уничтожила огневые точки, позиции и коммуникации ВСУ и нацбатов, созданные в терриконах. Таким образом, противник потерял возможность использовать часть коммуникаций к западу от поселка Пески – пригорода Донецка, находящегося на линии фронта рядом с разрушенным донецким аэропортом.

Если верить сводкам украинского Генштаба, российские войска в понедельник также начали наступательные и штурмовые действия в Донецком и Слобожанском (территория Харьковской области и ЛНР) районах. Украинская сторона утверждает, что при этом на слобожанском направлении группировка ВС РФ продолжает частично блокировать Харьков, в то время как в Мариуполе российские войска «готовятся занять морской порт». Последняя информация не соответствует действительности, так как мариупольский порт уже перешел под контроль войск РФ и ДНР.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, обе стороны готовились к «битве за Донбасс» на протяжении нескольких недель. Еще в начале апреля огромные колонны российских войск выводились из-под Киева в направлении на Сумы и Харьков, в том числе и на позиции за Изюмом. РФ перемещала силы на то направление, которое считалось главным – для окружения донбасской группировки ВСУ. Примечательно, что и украинские войска вели зеркальную перегруппировку. Из района Киева боеспособные части выводились в направлении Днепропетровска.

Само наступление в Донбассе пройдет не по канонам, чтобы украинский Генштаб не смог его предугадать, предполагает бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России, полковник запаса Сергей Хатылев. «Не будет классического наступления, когда применяется артиллерия на расстоянии сотен километров по фронту, а потом в бой вступают танки, самолеты и так далее. Скорее всего, произойдет все в такой форме, которой мы еще не видели. Точечные ракетные удары будут выводить из строя узловые объекты, штабы ВСУ. Потом, условно говоря, танки пойдут влево, пехота – вправо, авиация будет кромсать с флангов. Все будет закручено так, что украинские офицеры не успеют сообразить, что происходит», – отметил Хатылев газете ВЗГЛЯД.

По словам собеседника, ВСУ, как и немцы во Вторую мировую войну, привыкли считать, что российские военные действуют шаблонно. «Есть классика построения военных операций, но в нынешнее время она уже не столь эффективна. Нужно понимать, что есть новые виды вооружений, средства дальнего и ближнего боя. Кроме того, нам нужно максимально беречь свою живую силу. Поэтому взамен будет максимально использоваться техника и авиация», – добавил аналитик.

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