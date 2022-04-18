Как кронпринцесса Виктория, Елизавета II, принцесса Евгения и прочие королевские особы отметили Пасху

17 апреля во многих странах мира, в основном, в Европе и за океаном, праздновали Пасху. Мы уже рассказали и показали, как этот день провели селебрити, а теперь собрали хронику праздничного воскресенья монарших семейств.

В Британии в Виндзорском замке, вопреки традиции, собрались не все представители королевской семьи. И, прежде всего, не было Елизаветы II, которая обычно возглавляет процессию. В этот раз королева присутствовать не смогла по состоянию здоровья, о чем было объявлено заранее. Отсутствовал и принц Чарльз с супругой герцогиней Камиллой. Старшими членами королевской семьи, которых у входа в часовню Святого Георгия приветствовало духовенство, были принц Уильям с Кейт Миддлтон и детьми Джорджем и Шарлоттой. За ними, по старшинству, шел живущий неподалеку от Виндзора младший сын королевы принц Эдвард, его жена, графиня Софи Уэссекская и их дети – леди Луиза и Джеймс, виконт Северн. Следом к храму направлялись внуки королевы – дети принцессы Анны Зара Тиндалл с мужем Майком и Питер Филлипс с дочерьми Айлой и Саванной, и дочь принца Эндрю принцесса Евгения Йоркская. Королева Елизавета II, будучи главой англиканской церкви, участвовала в праздничной службе по видеосвязи.

Также вопреки традиции, почти все члены британской королевской семьи проигнорировали Пасху в своих социальных сетях. В официальных аккаунтах Елизаветы II, принца Чарльза и герцогини Камиллы и даже принца Уильяма и Кейт Миддлтон не появилось ни одной праздничной публикации. Только принцесса Евгения выложила новый снимок своего сына Августа, которому в феврале исполнился год, посреди лужайки с нарциссами.

В отличие от своей коллеги и близкой подруги Елизаветы датская королева Маргрете II, которая накануне Пасхи отпраздновала свой день рождения, появилась на праздничной службе в кафедральном соборе в Орхусе, Ее сопровождал сын кронпринц Фредерик и внучка Изабелла.

Сын принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка Август Кронпринц Фредерик Королева Маргрете II, ее сын Фредерик и внучка Изабелла Изабелла

В Швеции вся королевская семья взяла отпуск на Пасху, чтобы отметить этот праздник в кругу самых близких. Правда, в воскресенье шведское телевидение транслировало выступление кронпринцессы Виктории, которая, по традиции, читала отрывок из Евангелия, но это видео было записано заранее. А в праздник она вместе с мужем Даниэлем и детьми Эстель и Оскаром отправилась в свой дом на острове Эланд.

Король Карл XVI Густав и королева Сильвия предпочли катание на лыжах в Сторлиене. Они владеют коттеджем на этом горнолыжном курорте в двух километрах от норвежской границы. Пасхальным утром королевский двор опубликовал фотографию Карла XVI Густава и королевы Сильвии, пьющих кофе на фоне заснеженного холма в солнечном Сторлиене. На фото попала их собака по кличке Брэнди. Их сын Карл Филипп выложил в соцсетях фото с женой Софией на лыжах, и подписью:

Светлой Пасхи из прекрасных гор!

Другие монархи предпочли не делиться с общественностью подробностями своего празднования, или, как княжеская семья Монако, ограничились семейным фото.

Король Карл XVI Густав и королева Сильвия Кронпринцесса Виктория во время видеообращения