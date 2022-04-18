Мнение: 2-я фаза. Подготовка

1. Генштаб ВСУ и шайка Зеленского заявили, что началась 2-я фаза операции на Донбассе, которую в конце марта анонсировал Шойгу.

2. С российской стороны никто ничего пока официально не объявлял.

3. Тем не менее, сегодня с вечера идет по нарастающей артиллерийская подготовка по позициям ВСУ, а по территории Украины наносятся ракетные удары. На 11 вечера отмечаются Киев, Николаев, Харьков, Славянск и т.д. и т.п.

4. Все это может указывать, что оперативная пауза заканчивается. Сегодня прошла разведка боем (занята Кременная), с вечера началась ракетно-артиллерийская подготовка. Возможно, уже завтра может начаться наступательная операция с решительными целями. Впрочем, не удивлюсь, если артиллерийская подготовка продолжится и завтра в течение дня.

В общем, ждем.

Трансляция боевых действий на Украине как обычно будет продолжаться в Телеграме – https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь). Судя по всему, период, когда можно было чуток передохнуть подходит к концу.

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