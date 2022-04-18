 

Мнение: 2-я фаза. Подготовка

18.04.2022, 22:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

1. Генштаб ВСУ и шайка Зеленского заявили, что началась 2-я фаза операции на Донбассе, которую в конце марта анонсировал Шойгу.
2. С российской стороны никто ничего пока официально не объявлял.
3. Тем не менее, сегодня с вечера идет по нарастающей артиллерийская подготовка по позициям ВСУ, а по территории Украины наносятся ракетные удары. На 11 вечера отмечаются Киев, Николаев, Харьков, Славянск и т.д. и т.п.
4. Все это может указывать, что оперативная пауза заканчивается. Сегодня прошла разведка боем (занята Кременная), с вечера началась ракетно-артиллерийская подготовка. Возможно, уже завтра может начаться наступательная операция с решительными целями. Впрочем, не удивлюсь, если артиллерийская подготовка продолжится и завтра в течение дня.

В общем, ждем.
Трансляция боевых действий на Украине как обычно будет продолжаться в Телеграме – https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь). Судя по всему, период, когда можно было чуток передохнуть подходит к концу.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.09 / Названы самые богатые российские чиновники по версии Forbes

01.04 / Украинцев обвинили в превращении Эстонии в Мордовию

08.02 / В Подмосковье при пожаре погибли два человека

02.07 / 18-летняя дочь Бориса Немцова готовится к свадьбе

16.08 / Более 750 тысяч заявлений подали москвичи на участие в онлайн-голосовании

05.05 / В центре Петербурга из-под земли забил фонтан кипятка

27.09 / Роскосмос запросил из бюджета 12 млрд на разработку экологичного топлива для ракет

11.07 / Мнение: Помойка

02.08 / “Заряд энергии”: Регина Тодоренко продемонстрировала видео танцующего сына

03.11 / Московский офис Charlie Hebdo закрылся после критики Пескова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика