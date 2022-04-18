Стало известно об арсенале экс-вице-президента «Газпромбанка» Аваева

Бывший вице-президент «Газпромбанка» Владислав Аваев владел 13 единицами оружия, следует из сообщения главка Росгвардии по Московской области. Напомним, в Москве обнаружены тела Аваева и его семьи.

Данные Центра лицензионно-разрешительной работы ГУ Росгвардии по региону свидетельствуют, что «мужчина являлся владельцем 13 единиц гражданского оружия». «В том числе нарезного, гладкоствольного и ограниченного поражения», – приводит ТАСС текст сообщения.

В понедельник сообщалось, что в жилом доме на юго-западе столицы нашли тела трех человек, включая несовершеннолетнюю. Источник сообщил, что погибшими являются Аваев, его жена и дочь. По предварительной версии, Аваев убил жену и дочь, причиной произошедшего мог стать бытовой конфликт.

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