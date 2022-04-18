Пасхальный кролик напугал Байдена

Президент США Джо Байден испугался человека в костюме пасхального кролика, который попытался обнять главу американского государства.

Инцидент произошел у Белого дома, когда Байден во время мероприятия общался с прессой. Американский лидер обсуждал с журналистами ситуацию между Афганистаном и Пакистаном, передает РЕН ТВ.

В это время к нему подошел человек в костюме и раскрыл объятия, но Байден не стал обниматься с пасхальным кроликом. Президент США попытался сбежать от него, несколько раз меняя направление движения, при этом их с нескольких ракурсов сняли на видео. Судя по записям, Байден «смотрел на ростовую куклу озадаченно, словно пытаясь понять, действительно ли пасхальный кролик находится прямо перед ним», пишет «Комсомольская правда».

Напомним, 79-летний Байден ранее неоднократно попадал в курьезные ситуации и демонстрировал странное поведение. Так, на днях он попал в неловкую ситуацию, протянув руку для рукопожатия пустому месту.

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