 

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес сообщили о смерти новорожденного сына

18.04.2022, 22:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

37-летний португальский футболист, выступающий за английский клуб “Манчестер Юнайтед” и сборную Португалии, Криштиану Роналду сообщил, что он и его невеста Джорджина Родригес потеряли своего новорожденного сына. Модель родила близнецов, но мальчик скончался почти сразу после рождения.

С глубочайшей печалью сообщаем, что наш малыш скончался. Это самая большая боль, которую могут испытать родители. Только рождение дочери дает нам силы пережить этот момент с надеждой и счастьем. Мы благодарим врачей и медсестер, которые сделали все возможное, чтобы помочь нам и поддержать. Мы опустошены и просим вас о неприкосновенности нашей частной жизни в это тяжелое для нас время. Наш малыш, ты наш ангел. Мы всегда будем любить тебя, — говорится в совместном заявлении пары, опубликованном на португальском и английском языках. 

Напомним, что Криштиану и Джорджина официально не женаты, помимо новорожденной малышки пара воспитывает четверых детей: Криштиану-младший, которому в июне исполнилось 11 лет, 4-летние близнецы Ева и Маттео, рожденные суррогатной матерью, и 3-летняя Алана. Отметим, старшего сына Роналду родила американка в 2010 году. Тогда Роналду заявил, что он – единственный попечитель ребенка и по договоренности с матерью не будет разглашать ее имя. 

О беременности пары стало известно в конце октября, а в декабре будущие родители объявили, что в семье должны родиться мальчик и девочка.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес с детьми, 2020 год



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.01 / Попали под метлу

13.07 / СМИ: половина французских министров тайно привилась «Спутником V»

09.07 / Мнение: Критические точки

13.07 / Церкви Апостолов Петра и Павла на Новой Басманной улице вернут исторический интерьер

21.02 / Мнение: Увольнение за «ад Гитлерум», расизм в «Слабом звене» и Месячник Чёрной Истории

08.12 / Нина Хаген раскритиковала исполнение своей композиции оркестром Бундесвера на проводах Меркель

14.09 / Одиночество Ирины Апексимовой: почему актриса перестала искать спутника жизни

31.08 / В рамках акции «Сохраним лес» активисты высадили 100 деревьев редких пород на даче прокурора района

16.07 / В Москве арестовали четырех акушеров по обвинению в торговле младенцами

26.01 / Загадочный луч с неба несколько часов освещал горы в Турции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика