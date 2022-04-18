Криштиану Роналду и Джорджина Родригес сообщили о смерти новорожденного сына

37-летний португальский футболист, выступающий за английский клуб “Манчестер Юнайтед” и сборную Португалии, Криштиану Роналду сообщил, что он и его невеста Джорджина Родригес потеряли своего новорожденного сына. Модель родила близнецов, но мальчик скончался почти сразу после рождения.

С глубочайшей печалью сообщаем, что наш малыш скончался. Это самая большая боль, которую могут испытать родители. Только рождение дочери дает нам силы пережить этот момент с надеждой и счастьем. Мы благодарим врачей и медсестер, которые сделали все возможное, чтобы помочь нам и поддержать. Мы опустошены и просим вас о неприкосновенности нашей частной жизни в это тяжелое для нас время. Наш малыш, ты наш ангел. Мы всегда будем любить тебя, — говорится в совместном заявлении пары, опубликованном на португальском и английском языках.

Напомним, что Криштиану и Джорджина официально не женаты, помимо новорожденной малышки пара воспитывает четверых детей: Криштиану-младший, которому в июне исполнилось 11 лет, 4-летние близнецы Ева и Маттео, рожденные суррогатной матерью, и 3-летняя Алана. Отметим, старшего сына Роналду родила американка в 2010 году. Тогда Роналду заявил, что он – единственный попечитель ребенка и по договоренности с матерью не будет разглашать ее имя.

О беременности пары стало известно в конце октября, а в декабре будущие родители объявили, что в семье должны родиться мальчик и девочка.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес с детьми, 2020 год