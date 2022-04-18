 

На официальном мероприятии в Нидерландах Меган Маркл отдала свой плащ женщине с младенцем

18.04.2022, 22:05, Разное
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Герцоги Сассекские прибыли с официальным визитом в Нидерланды. Там они посетили Invictus Games – мероприятие, представляющее собой военные соревнования. И на сей раз не обошлось без непредвиденных обстоятельств. К счастью, не скандальных.

Эффектный образ

Меган Маркл отправилась в поездку вместе с мужем принцем Гарри. Это ее первый визит в Европу после вторых родов. Герцогиня выбрала для посещения открытия военных соревнований наряд от бренда Валентино. Это эффектный белоснежный аутфит: комплект из пиджака оверсайз и брюк прямого кроя. Образ получился элегантным и изысканным. Белый цвет – очень к лицу Меган, у которой смуглая кожа и темные волосы. Кстати, герцогиня решила не делать праздничную прическу, а появилась на публике с распущенными волосами, уложенными на прямой пробор.

В таком виде ее увидели присутствующие на мероприятии зрители. Уже впоследствии выяснилось, что образ должен был быть дополнен плащом от бренда “Макс Мара” бежевого цвета. Это один из любимых предметов гардероба герцогини Сассекской, однако она рассталась с ним ради незнакомки.

Акт доброты

Дело обстояло так. Меган проходила мимо матери с младенцем и увидела, что им холодно. Температура воздуха действительно резко упала. Недолго думая, Маркл сняла с себя плащ и предложила его женщине с ребенком.

Этот акт доброты со стороны герцогини тронул присутствующих. В интервью журналистам очевидцы отметили, что Маркл вела себя доброжелательно по отношению к простым людям, проявляла заботу. В ней не было ни капли высокомерия.

Постановка

Когда в прессе написали о подобном эпизоде, то сразу появились весьма противоречивые комментарии. Кто-то похвалил Меган за ее простоту и доброту, а кто-то напомнил, что следом за герцогами Сассекскими всюду следует съемочная группа американского стримингового сервиса Netflix. А все потому, что постоянно идут съемки документальной киноленты о Меган и Гарри. Поэтому не исключено, что подобный акт доброты со стороны Маркл может быть постановочным.



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