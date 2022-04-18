Бермуды, белая рубашка или кардиган с мини-платьем: идеи для создания быстрого, но стильного повседневного образа из офисной одежды

Каждое утро, пять дней в неделю большинство из нас отправляются в офис и честно выполняют свои служебные обязанности. К одежде в деловом стиле предъявляются особые требования. Пиджак и брючный костюм, классический блейзер или изысканные платья-рубашки — все это элементы женского гардероба, позволяющие создать стильный деловой образ.

Можно ли как-то его разнообразить, чтобы создать из офисной одежды стильный повседневный комплект? Модные эксперты помогут ответить на этот вопрос и даже предложить несколько интересных идей.

Белые и цветные рубашки

Это беспроигрышный элемент рабочего костюма, но и вне офиса она может стать изюминкой самых модных нарядов. Многослойность в одежде – это отличный способ, позволяющий придать новый вид этой классической вещи.

Эксперт по моде Ruta En Route добавила к рубашке вязаный жилет. В результате получился удобный и оригинальный комплект. Известные специалисты в области моды уверены, что белая рубашка в летних и весенних комплектах помогает создать новый, более расслабленный образ. Повседневно ее носят как верхнюю одежду, поверх футболок и укороченных топов.

Французский дизайнер Anne Laure Mais на следующем фото выбрала именно этот вариант, чтобы добавить разнообразия в комплект из джинсов и топа, который уже много лет не выходит из моды.

Бермуды как замена шортам

Шорты из джинсовой ткани с завышенной талией и длиннее, чем обычные шорты, все больше привлекают внимание инсайдеров отрасли. Подобная интересная альтернатива юбке так же универсальна, как и всякая базовая модель.

Она предлагает практически неограниченные возможности для сочетания с различным элементами гардероба, к примеру с классическим блейзером.

Кардиган с мини-платьем

Кардиган, который вы включаете в свой деловой образ с понедельника по пятницу, в воскресенье может обрести вторую жизнь. Наденьте его с не выходящим из моды маленьким черным мини-платьем.

Эксперт моды Тамара Мори использовала цветовой контраст: мятно-зеленый кардиган она сочетает с темно-зеленым мини-платьем.

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Обувь, которая подойдет к блейзеру

На контрасте с минималистичным блейзером выделяются цветные модели и модели с яркими принтами. Стилисты разработали идеальную формулу стиля, которая мгновенно преобразит блейзер. Она заключается в использовании обуви того же тона, что и жакет. На следующем фото модель Хлоя Лекаре демонстрирует лавандовый блейзер с контрастным воротником и босоножки на каблуках, украшенные камнями.

Легинсы и твидовый жакет

Такое сочетание модницам предлагает стилист из Мадрида Моника Аноз. Комбинация твидового жакета с легинсами предполагает создание неформального образа. Дополните этот наряд кроссовками, мокасинами или балетками в зависимости от мероприятия, которое вы планируете посетить.

Сумка, которая преобразит любой весенний образ

Дизайнер Клаудия Паррас подсказывает нам еще один способ превратить базовые офисные вещи в стильную повседневную одежду с весенней эстетикой. Посмотрите на этот универсальный аксессуар для солнечных дней — большую сумку-корзинку, изготовленную из натуральных волокон.

Она прекрасно сочетается с разными видами городской одежды в удобном, минималистском ключе, в образах в стиле бохо, которые становятся все популярнее.

Туфли на платформе снова в тренде

Новые иконы стиля поколения Z не могут устоять перед обувью на платформе, которая стала трендом благодаря известным брендам.

Обновите свой базовый деловой стиль, надев такие туфли на высоком каблуке. Модель коричневого цвета, которую вы видите на фото, станет ярким акцентом в повседневном образе. Такие туфли идеально подходят для ужина с друзьями или романтической встречи.