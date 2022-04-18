Мнение: Идет подготовка к Параду Победы…

Минобороны сообщило, что в Подмосковье идет подготовка к Параду Победы, который несмотря ни на что, при любой погоде, назло санкциям и пр.пр.пр., пройдет 9 мая 2022 года.

Задействовано «около 11 тыс. военнослужащих, 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов» (отсюда).

В Параде Победы 9 мая 2021 года участвовало более 12 тыс. военных, свыше 190 единиц техники и 76 самолетов и вертолетов (отсюда).

Почему в Параде Победы 2022 техники будет почти на треть меньше? 190 в 2021 году и 131 – в этом. Потому что вся парадная техника задействована на спецоперации на территории Украины?

Фотографии отсюда

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