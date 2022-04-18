Замедлить изменение климата помогут многолетние травы

Новая исследовательская работа ученых из Соединенных Штатов Америки была направлена на анализ влияния многолетних трав. Оказывается, они способствуют снижению региональных температур и помогают почве сохранять больше влаги.

Для примера эксперты исследовали многолетнее растение мискантус гигантский. Оно произрастает на Среднем Западе и достигает до 10 футов в высоту. Характеризуется трава широкими бамбукоподобными стеблями и крупными листьями, что и позволяет защищать почву от солнечных лучей.

Ученые уверены, что выращивание многолетних трав выгодно, так как зачастую они потребляют мало воды, но приносят колоссальную пользу сельскому хозяйству путем повышения производительности многих культур.