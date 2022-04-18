Мнение: Заколдованный круг

Довольно яркая иллюстрация какой-то полной бессмыслицы всего происходящего на Украине. Но фото – украинский Геническ (Херсонская область), куда пришли наши “денацификаторы”. Первое, стало быть, что они сделали – восстановили на центральной площади города статую Ленина. В период “ленинапада” на Украине статУю местные снесли, но, видать, отволокли недалеко. Доблестные российские зольдаты, значит, отыскали ее на какой-то свалке и торжественно установили обратно.

Ну и? В итоге “денацификации” – над зданием администрации города российский флаг, а на площади – вынутый из помойки Ильич. Даже если смотреть глазами российских идеологов и верить в какой-то “украинский нацизм” – получается заколдованный круг: коммунизм-нацизм-опять коммунизм… Мертвечина.

А у РФ, которая зачем-то лезет учить жизни и наводить свои порядки – за душой ничего своего. Что по-своему забавно – давеча, накануне СВО, Путин толкал речь, в которой прямо обличал Ленина… как основоположника украинского нацизма. Круг замыкается еще раз.

“Путин назвал Владимира Ленина автором и архитектором Украины. Он напомнил, что сегодня в стране сносят ему памятники. Если Украина, «созданная большевиками, хочет настоящую декоммунизацию», то Россия это устроит, заверил президент.

Видимо, это она и есть на фотографии.