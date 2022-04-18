 

Ученые объяснили окрашивание моря в красный цвет у Анапы

18.04.2022, 21:11, Новости дня
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Черное море в районе Анапы приобрело красный цвет из-за водорослей, это не несет опасности для людей, сообщила руководитель Новороссийского учебного и научно-исследовательского морского биологического центра, филиала Кубанского государственного университета Ирина Матасова.

«Подобные случаи окрашивания воды связаны с макрофитами – многоклеточными водорослями красного цвета, фрагменты которых после штормов прибиваются течением в прибрежные зоны, придавая воде красно-фиолетовый цвет. Опасности для человека они не представляют», – цитирует Матасову ТАСС.

По ее словам, есть и «красные приливы», в ходе которых в воде массово развиваются одноклеточные водоросли. В них есть фотосинтетические пигменты, их цвет может быть как зеленым, так и красным, что окрашивает воду.

Ранее в соцсетях распространились сведения о том, что в районе Анапы море окрасилось в красный цвет.

В 2020 году жители Новороссийска заметили, что море у берегов приобрело красный цвет, а около воды стоял резкий запах.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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