 

Башкирская содовая компания запустила производство на заводе «Крымский титан»

18.04.2022, 21:11, Новости дня
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Башкирская содовая компания (БСК) запустила производство диоксида титана на заводе «Крымский титан» в Армянске после четырех месяцев простоя, предоставив техническую и финансовую поддержку, процесс был налажен по решению правительства России, сообщили в пресс-службе компании в понедельник.

«Для нас это знаковый проект. Мы давно занимаемся вопросами производства диоксида титана. В прошлом году заключили соглашение с Казахстаном о начале реализации проекта по созданию химического кластера по комплексной переработке сырья титан-цирконовых месторождений в востребованные рынком высокотехнологичные хлорорганические и неорганические продукты. У нас значительные научно-технические наработки в плане технологий производства», – сообщил гендиректор БСК Эдуард Давыдов, его слова приводятся на сайте компании. 

Он добавил, что синергетический эффект взаимодействия АО «БСК» и «Крымского титана» позволил в кратчайшие сроки решить все производственно-технологические вопросы и запустить оборудование.

«Это наш вклад в импортозамещение и в развитие химии высоких переделов», – сказал Давыдов.

Отмечается, что разработан пятилетний план работы предприятия с увеличением производства диоксида титана до 120 тыс. тонн в год, этого достаточно для обеспечения российского рынка.

По данным БСК, предприятие является крупнейшим производителем диоксида титана пигментного качества на территории Восточной Европы, в его составе два цеха. Также здесь производится минеральное удобрение аммофос, сернокислый алюминий, жидкое стекло. Завод «Крымский титан» находится в городе Армянск.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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