Украина согласилась создать гуманитарную группу для координации с Россией
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Власти Украины поддержали идею организации работы международной контактной группы с участием Украины, РФ и ООН, сообщил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.
«Они согласились с идеей того, что мы называем гуманитарной контактной группой, о которой я говорил. Они согласились с идеей общего перемирия и локальных перемирий», – цитирует его ТАСС.
Гриффитс отметил, что он пока ожидает ответа от РФ на соответствующие предложения. «В Москве меня заверили, что дадут ответ», – сказал он.
«Пока таких контактов нет, очень легко обвинять друг друга в срыве перемирий», – подчеркнул Гриффитс.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом, отвечающие международному праву, необходимы.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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