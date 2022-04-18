Украина согласилась создать гуманитарную группу для координации с Россией

Власти Украины поддержали идею организации работы международной контактной группы с участием Украины, РФ и ООН, сообщил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

«Они согласились с идеей того, что мы называем гуманитарной контактной группой, о которой я говорил. Они согласились с идеей общего перемирия и локальных перемирий», – цитирует его ТАСС.

Гриффитс отметил, что он пока ожидает ответа от РФ на соответствующие предложения. «В Москве меня заверили, что дадут ответ», – сказал он.

«Пока таких контактов нет, очень легко обвинять друг друга в срыве перемирий», – подчеркнул Гриффитс.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом, отвечающие международному праву, необходимы.

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