 

Украина согласилась создать гуманитарную группу для координации с Россией

18.04.2022, 21:11, Новости дня
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Власти Украины поддержали идею организации работы международной контактной группы с участием Украины, РФ и ООН, сообщил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

«Они согласились с идеей того, что мы называем гуманитарной контактной группой, о которой я говорил. Они согласились с идеей общего перемирия и локальных перемирий», – цитирует его ТАСС.

Гриффитс отметил, что он пока ожидает ответа от РФ на соответствующие предложения. «В Москве меня заверили, что дадут ответ», – сказал он.

«Пока таких контактов нет, очень легко обвинять друг друга в срыве перемирий», – подчеркнул Гриффитс.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом, отвечающие международному праву, необходимы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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