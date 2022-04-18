В сети обсуждают, сколько раз Меган Маркл и принц Гарри нарушили королевский протокол во время поездки в Нидерланды

Принц Гарри и Меган Маркл на “Играх непобежденных” (Invictus Games) продемонстрировали волшебную способность появляться на публике «редко, но метко». Впервые приехав в Европу после отказа от исполнения королевских обязанностей, они поражали публику: Гарри – открытостью, Меган – нарядами, и оба – безразличием к правилам королевского протокола.

Пятеро охранников, отель Hilton за две тысячи долларов в сутки и костюмы на 8600 долларов за день – британская пресса назвала поездку герцога и герцогини Сассекских в Гаагу «королевской», хотя король Нидерландов Виллем-Александр не стал принимать их во дворце, как представителей британской монархии. Напомним, что Гарри является патроном и одним из организаторов международных мультидисциплинарных соревнований бывших и действующих военнослужащих, раненых или ставших инвалидами на службе. Они проводятся в разных странах с 2014 года, и Нидерланды должны были принимать их в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса соревнования пришлось отложить до середины апреля 2022.

С тех пор в жизни герцога и герцогини Сассекских многое изменилось – они сложили с себя королевские обязанности, и теперь их поведение не ограничено протоколом. В связи с этим, они повсеместно нарушают королевское правило номер один: не делать селфи с поклонниками. Страницы таблоидов и частных блогов пестрят фотографиями из серии «я и Меган» и «мы с Гарри». Например, когда герцогиня посетила детские чтения в Zuiderpark, за пределами шатра, в котором она читала 12 детям, столпились желающие сфотографироваться с ней на память.

Кстати, она призналась одному из участников игр ветерану британской армии Джеймсу Страйду, что никогда не расставалась с трехлетним сыном Арчи и десятимесячной дочерью Лилибет на столь долгий срок и очень скучает по ним. Она сказала ему, что решила принять участие в чтении детям, поскольку это напоминает ей о ее малышах, оставшихся дома в Калифорнии. Еще одно нарушение протокола, а точнее, два одновременно, зафиксировали таблоиды на вечернем приеме для участников игр. Меган пришла туда в запрещенном для женщин королевской семьи мини – коротком платье от Valentino за 3600 долларов, и «сверкала» открытыми ногами, позируя для селфи.

Что касается принца Гарри, он поразил всех участников и зрителей «Игр непобежденных» своей открытостью, общительностью и непосредственностью. Он нежно поддерживал Меган за спину, обнимался с ветеранами, целовал руки женщинам на трибуне, открывал дверь машины для своих помощников и непринужденно общался с детьми. Выступая на открытии игр, он также рассказал, кем планирует стать его сын:

Когда я говорю со своим сыном Арчи о том, кем он хочет стать, когда вырастет, иногда это бывает космонавт, иногда пилот — видимо, пилот вертолета — или пират Квази из «Октонавтов»… Но я напоминаю ему, что независимо от того, кем ты хочешь стать, когда вырастешь, важнее всего твой характер. И мы с его мамой не сможем гордиться им больше, чем если убедимся, что его характер остался таким, как сейчас.

В понедельник Меган улетела домой к детям, оставив Гарри нарушать протокол в одиночестве.