 

СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела города Первомайска в ЛНР

18.04.2022, 20:26, Новости дня
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В результате артиллерийских обстрелов вооруженных сил Украины Первомайска две женщины получили многочисленные осколочные ранения, также были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, сообщили в СКР.

«Установлено, что в минувшие выходные командование войсковой части А0998, входящей в состав 24-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины (…) отдало подчиненным военнослужащим незаконный приказ произвести артиллерийские обстрелы жилых домов и мест общего пользования (магазины, места отдыха и т. п.), расположенных в городе Первомайске Луганской народной республики», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В результате указанных противоправных действий две женщины 1958-го и 1961-го годов рождения получили многочисленные осколочные ранения различной степени тяжести, разрушены жилые дома и хозяйственные постройки.

«Военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации в отношении военнослужащих вооруженных сил Украины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)», – уточнили в СКР.

Принимаются меры, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц из числа украинских силовиков, причастных к совершению указанного преступления.

Ранее СК РФ возбудил дело по факту геноцида жителей города Счастье в ЛНР.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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