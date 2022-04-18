СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела города Первомайска в ЛНР

В результате артиллерийских обстрелов вооруженных сил Украины Первомайска две женщины получили многочисленные осколочные ранения, также были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, сообщили в СКР.

«Установлено, что в минувшие выходные командование войсковой части А0998, входящей в состав 24-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины (…) отдало подчиненным военнослужащим незаконный приказ произвести артиллерийские обстрелы жилых домов и мест общего пользования (магазины, места отдыха и т. п.), расположенных в городе Первомайске Луганской народной республики», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В результате указанных противоправных действий две женщины 1958-го и 1961-го годов рождения получили многочисленные осколочные ранения различной степени тяжести, разрушены жилые дома и хозяйственные постройки.

«Военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации в отношении военнослужащих вооруженных сил Украины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)», – уточнили в СКР.

Принимаются меры, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц из числа украинских силовиков, причастных к совершению указанного преступления.

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