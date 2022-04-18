Россия потребовала наказать осквернивших мемориал Воину-освободителю в Берлине

Российское посольство направило ноту протеста в МИД Германии в связи с очередной атакой вандалов на советский военный мемориал в Трептов-парке в Берлине, информирует дипмиссия.

«Возмущены очередным актом вандализма в отношении мемориала советским воинам-освободителям в берлинском Трептов-парке, который произошел в ночь с 17 на 18 апреля. На входной портал, являющийся составной частью военно-мемориального комплекса, злоумышленниками были нанесены оскорбительные надписи. Незамедлительно проинформировали об инциденте германские правоохранительные органы. Направили ноту протеста в МИД ФРГ с требованием устранить последствия атаки вандалов, установить обстоятельства произошедшего и привлечь виновных к ответственности», – заявили в посольстве, передает РИА «Новости».

В дипмиссии подчеркнули, что «настоятельно призвали германские власти принять исчерпывающие меры для недопущения повторения подобных эксцессов впредь» в соответствии с положениями соглашения между правительствами двух стран об уходе за военными могилами от 16 декабря 1992 года.

Представители полиции исходят из того, что надписи появились в ночь на понедельник, передает ТАСС со ссылкой на Tagesspiegel.

Вандалы исписали ворота на входе в комплекс. Акт вандализма произошел несмотря на то, что после первого преступления полиция начала усиленно охранять мемориал.

Напомним, 7 апреля советский мемориал в Трептов-парке в Берлине исписали граффити антироссийского содержания, свастиками и символом Z.

Ранее посольство РФ в Германии направило ноту протеста в связи с актом вандализма в отношении военного мемориала в берлинском Трептов-парке. Центральным памятником мемориала является фигура советского Воина-освободителя.

Позже стало известно, что с военного мемориала в Берлине удалены все оскорбительные надписи, которые появились там ранее.

—