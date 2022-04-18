 

Новый алгоритм позволяет предсказать остановку сердца за 10 лет

18.04.2022, 20:25, Разное
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Эксперты из Соединенных Штатов Америки определили, что систему на основе искусственного интеллекта можно научить точно определять риск смерти от остановки сердца и других сердечно-сосудистых заболеваний задолго до появления первых симптомов патологии.

Технология использует такие параметры, как история болезни, пол, возраст, масса тела и результаты МРТ-сканирования сердечной мышцы. Примечательно, что на внезапную остановку сердца приходится до 20% всех случаев летальных исходов в мире.

В результате нового исследования также было выявлено, что исследовать риск смерти от остановки сердца можно по анализу рубцовой ткани на сердечной мышце, которая образовалась в результате тех или иных патологий.



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