Новый алгоритм позволяет предсказать остановку сердца за 10 лет

Эксперты из Соединенных Штатов Америки определили, что систему на основе искусственного интеллекта можно научить точно определять риск смерти от остановки сердца и других сердечно-сосудистых заболеваний задолго до появления первых симптомов патологии.

Технология использует такие параметры, как история болезни, пол, возраст, масса тела и результаты МРТ-сканирования сердечной мышцы. Примечательно, что на внезапную остановку сердца приходится до 20% всех случаев летальных исходов в мире.

В результате нового исследования также было выявлено, что исследовать риск смерти от остановки сердца можно по анализу рубцовой ткани на сердечной мышце, которая образовалась в результате тех или иных патологий.