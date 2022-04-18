Мнение: Такая теперь у нас бумага

А вот ЭТО теперь – новая бумага для принтеров. Чудесного “песочного” цвета. Называется “эко” – то есть опять эта Грета Тунберг, даже в РФ нет от нее спасу.

Вид, на мой вкус, премерзейший. И всё из-за того, что нам перестали из-за санкций поставлять отбеливатель, который производится в Финляндии. В сущности, история еще более анекдотическая, чем помянутые недавно к ночи Валентиной Матвиенко гвозди.

Как и гвозди, этот отбеливатель для бумаги – хлорат натрия – в России не производится. И всё – вся страна теперь без бумаги нормального белого цвета. Пишут, что уже не только офисы – издательства встают: не на чем печатать книги!

А ведь уже по названию понятно, что драгоценный отбеливатель, которого в России теперь днем с огнем не сыскать, словно какую-то “красную ртуть” – вещь-то, по идее, донельзя примитивная. Даже мне понятно, с моими скромными познаниями в химии: хлорат натрия! Не какая-то невероятная органика с формулой длиной в пару страниц; хлор и натрий, неорганическое соединение, то, из чего состоит обычная поваренная соль. Уж если в 140-миллионной стране с якобы “самым образованным населением и лучшим в мире образованием” (чем мы привыкли – безо всяких оснований – постоянно гордиться) даже ХЛОРАТ НАТРИЯ не могут изготавливать в промышленных масштабах – то что делать с такой страной? Сдать ее сразу всю в дом для слабоумных?!

Большой дом, аднака, понадобится…