Московский школьник перехватил управление всеми спутниками Starlink

Учащийся столичной средней школы Дмитрий А. во время урока информатики случайно взломал сервер компании SpaceX и получил контроль над всеми спутниками Starlink.

После этого он вместе с учителем и завучем школы написал письмо владельцу SpaceX Илону Маску с описанием найденной уязвимости.

– Я выполнял контрольную работу, в рамках которой мне нужно было подготовить список типичных проблем с безопасностью сайтов. Одной из самых распространённых уязвимостей является использование стандартных паролей. Я проверил несколько ресурсов и выяснил, что в Starlink пароль администратора – Gagarin1961. Я тут же сообщил об этом учителю, после чего мы вместе написали в «личку» Илону Маску, – заявил Дмитрий А.

Маск уже через 10 минут ответил школьнику, поблагодарил его за сигнал и пригласил Дмитрия на работу в SpaceX. Кроме того, миллиардер опубликовал в своём официальном Twitter сообщение, в котором отметил высочайший уровень российских программистов и пообещал подарить нашедшему уязвимость школьнику новый автомобиль Tesla.

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