Певица МакSим вышла на большую сцену впервые после комы

MакSим выступила на шоу «Маска» в образе розовой мышки и исполнила знаменитый романс «Дорогой длинною». Исполнительница специально пела более низким голосом, чтобы запутать членов жюри, среди которых Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко и Александр Ревва. Естественно, те не сразу узнали певицу и высказали различные предположения, кто же выступил перед ними: от Яны Рудковской и Анна Хилькевич до Елены Темниковой и даже Дани Милохина.

Вообще-то по образованию классическому я — первое сопрано. Это очень высокий регистр. Здесь мне дали низкую партию специально для того, чтобы вы меня не узнали. Нам все удалось, — поделилась MакSим.

Напомним, что еще в феврале певица жаловалась прессе на проблемы с голосом, вызванные поражением легких. Сейчас мы видим, что она находится на верном пути к выздоровлению. Врачи же считают, что для полного восстановления здоровья девушке может потребоваться целый год.

И если о больших концертах певицы говорить рано, то новыми релизами она уже радует поклонников. Например, несколько месяцев назад она выпустила новую версию своего легендарного хита «Отпускаю» совместно с Егором Кридом.

В прошлом году МакSим оказалась на волосок от смерти. Артистка заразилась COVID-19, и болезнь начала стремительно прогрессировать, поражая легкие. Певица впала в кому, после которой проходила продолжительную реабилитацию.