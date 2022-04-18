Страны Европы вводят в своих поездах «вагоны для русских»
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После объявления о регистрации авиаперевозчика для россиян в Турции, операторы железных дорог в странах Европы сообщили о выделении в своих поездах специальных вагонов, предназначенных исключительно для перевозки россиян и тех, кто идентифицирует себя как русский.
Мы имеем дело с самой настоящей нацией зомби, объясняет своё решение глава председатель правления Латвийских железных дорог Марис Клейнбергс.
«Если мы позволим русским ездить на одних поездах с цивилизованными людьми, это может привести к самым непредсказуемым последствиям: участятся случаи воровства, хулиганства или чтения Пушкина и прослушивания Чайковского», – заявил менеджер.
Уже с 20 апреля россиянам и русскоязычным будет разрешено передвигаться по железной дороге исключительно в вагонах для русских. Для этого будут использоваться списанные вагоны немецкого производства советских времён, а также бывшие теплушки и вагонзаки.
Аналогичные решения приняли также железнодорожные компании Литвы, Эстонии, Финляндии, Германии и Австрии.
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