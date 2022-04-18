Аренда яхт в Москве и Подмосковье: коллекция лучших яхт от чартерной компании номер один «Подмосковная Ривьера» и лучшие впечатления

В далеком 2007 году, когда обширную сеть водохранилищ бороздили теплоходы Москва, ОМики и быстрые ракеты, яхтенная индустрия была практически на первом витке развития. Немногочисленные катера и моторные яхты, дефилирующие по каналу имени Москвы, вызывали у отдыхающих на берегах необыкновенные ощущения. Кто-то с восхищением мечтал оказаться на таком судне, кто-то традиционно махал рукой вслед проплывающей мечте. Но у всех созерцающих обывателей непременно возникало ощущение чего-то недосягаемого, но очень притягательного. “Мечта”, – про себя произносили зрители.

Моторная яхта в те времена была не просто атрибутом роскошной жизни – это был символ особого положения. Частное судно приобреталось далеко не на последние сбережения, скорее это был высокотехнологичный технический предмет, приобретенный в последнюю очередь, когда дом и квартира на родине, вилла и яхта за рубежом уже были в потребительской корзине состоятельного человека. Не хватало яхты – здесь, под боком. А тенденцию задавали начинающие брокеры, амбициозно гласившие о новых временах для судоходной водной системы Московского региона. Строились марины и яхт-клубы, предприниматели осваивали береговую линию Химкинского, Клязьминского и Пироговского водохранилищ. С оглядкой на лучшие яхт-клубы мира создавалась инфраструктура.

Сегодня на, казалось бы, миниатюрной акватории процветают десятки яхт-клубов, предлагающих для судовладельцев яхтенные стояночные места в летнее и зимнее время, техническое обслуживание и ремонт. Для гостей на территориях клубов появились именитые рестораны и бары, шатровые площадки для торжественных событий и корпоративных мероприятий, теннисные корты и целые футбольные поля, бассейны и чистые песчаные пляжи с шезлонгами. Количество яхт и круизных катеров, завезенных на территорию России, а тем более на территорию Московской агломерации, на данный момент настолько велико, что порой нужно постараться, чтобы найти постоечное место в яхт-клубах. Образно говоря, нога в ногу двигались возрастающий потребительский спрос и наращивание производственных мощностей на судостроительных заводах корабелов по всему миру. Создавались новые верфи, конкурируя с существующими. Модернизация производственных линий и совершенствование материалов поставили на конвейер надежные и элегантные корабли из стеклопластика разных размеров и форм по достижимым ценам. Век яхтинга вышел на второй виток развития.

Доступная роскошь!

Теперь, глядя на моторную яхту, проходящую по каналу имени Москвы, можно смело предположить, что на ней можно прокатиться без значительных затрат. Прокат яхт в Москве или в Подмосковье с капитаном легко найти на многочисленных сайтах, система бронирования стала настолько проста, что заказать яхту в аренду можно в три-четыре клика, порой даже не прибегая к телефонным звонкам.

Вот уже более 15 лет мы в чартерной компании “Подмосковная Ривьера” совершенствуем услуги: аренда яхт в Москве и Подмосковье, кейтеринг-сервис ресторанного обслуживания на борту, сервис по декорированию яхт к значимым событиям. Мы год за годом изучаем и прокладываем новые маршруты, разыскиваем и налаживаем сотрудничество с прибрежными площадками и ресторанами. Развиваем собственный флот и повышаем квалификацию экипажей и обслуживающего персонала, приближая стандарты качества услуги к премиальным пяти звездам.

В коллекцию яхт чартерной компании “Подмосковная Ривьера” входят лучшие борта от 36 до 85 футов. На яхтах для гостей всегда качественные полотенца и пледы, постельные принадлежности и средства гигиены, косметика и парфюмерия. Изысканные редчайшие предметы интерьеров и сувениры тщательно собраны в экзотических странах.

Прогулка на яхте в Подмосковье, лучшие впечатления

Буквально в часе езды из центра Москвы оказаться в среде эмоционального изобилия на Клязьминском водохранилище. Летнее солнце, ласкающий слух плеск набегающих волн, освежающий порыв теплого бриза, ароматы изысканных блюд, доносящиеся из ресторана, приятная музыка, улыбчивые девчонки в ярких купальниках и они – белоснежные красавицы яхты!

Наблюдательный и дружелюбный брокер встречает и провожает на избранную яхту, рассказывая по пути о ходе прогулки, интересных местах на воде, о яхт-клубе и дополнительных возможностях. Капитан с помощником любезно встречают и приглашают на борт, проводят краткий инструктаж и, пока гости располагаются, спешно сбрасывают с кнехтов концы и принимаются умело лавировать между вездесущими гидроциклами и парусниками, выходя из вод яхт-клуба.

Шампанское! Яхт-клуб постепенно отдаляется, всплеск восторженных эмоций! Мимо несутся скоростные катера, огромная яхта стеной проходит встречным курсом, параллельно, словно отражение, также следует яхта, парочка релаксирует на носовых лежаках, кто-то бурно дискутирует на флайбридже, кто-то занял уютный диван перед столом на кокпите. Официант подает только что приготовленный на гриле шашлык. Взгляд вперед, а там, вдали, словно игрушечные, снуют бесчисленные белые паруса, соревнуясь в регате. Постепенно яхта подходит к Пироговскому водохранилищу, Чиверевский пролив. Какой же живописный сосновый бор с обрывом на излучине, неужели это здесь, у нас, в Подмосковье? Прелесть! По берегам, как пряники, выглядывают дома и виллы, одна краше другой, создавая ощущение, будто это все происходит не в России. И вот яхта в большой “Пироговке”. Пора открыть очередную бутылку шампанского, расположиться с друзьями за уютным столом на флайбридже, где стюард уже подготовил фрукты и закуски, и под любимую музыку погрузиться в пучину восхитительных впечатлений!

Сансет! Потрясающий закат солнца на реке прикрывает занавес дневной неги, высвобождая вечернюю истому. После энергичного, полного впечатлений дня поглощает чувство приятной усталости. Повсюду всполохи салютов и фейерверков, дым костров и мангалов стелется по-над водой, из встречающихся на пути разнообразных яхт-клубов доносится музыка. Постепенно замолкают моторы, водохранилища погружаются в сумерки. Такой день совершенно точно попадет в копилку самых приятных впечатлений всех гостей яхты. Это большая радость, оказаться в приватной обстановке с любимыми людьми, не где-то в ресторане, загородном доме или отеле, а на белоснежной яхте. Ведь здесь есть все, что нужно! Флайбридж – верхняя палуба яхты, с диванами и столом, шезлонгами для загара и раскладной тентовой крышей. Кокпит – открытая веранда на корме основной палубы, с диваном и столом, оборудованная купальной платформой и лесенкой. В салоне мягкая и обеденная зоны, кухня с бытовой техникой и посудной. На нижней палубе — комфортабельные номера-каюты, с индивидуальными удобствами (гардероб, туалет, душ). Яхта оснащена кондиционерами и отопителями, музыкальной системой и ТВ, бытовыми техническими средствами и спасательным оборудованием. Для гостей работают опытные экипажи и обаятельный персонал. Выбирая аренду яхт в Москве и Подмосковье, вы отдаете предпочтение фактически мобильным апартаментам со всеми удобствами, прекрасной альтернативе любого объекта на берегу.

Чартерная компания “Подмосковная Ривьера” – здесь арендуют яхты

В арсенале чартерной компании “Подмосковная Ривьера” есть небольшие круизные катера вместимостью 4-5 гостей и большие вместительные моторные яхты на 20 гостей и более. Уровень комфорта на премиальных яхтах и катерах компании в любом размере всегда будет на высоте. Регулярные работы по своевременному рефиту и ребилдингу флотилии, инновации в техническом поле, создание особенной атмосферы и элементарное поддержание чистоты и порядка на бортах выделяют яхты “Подмосковный Ривьеры” из многочисленной армады подержанных, неухоженных посудин региона.

Планировать аренду лучше заранее, чтобы выбрать самую подходящую яхту для важного события. С собой на судно можно привезти еду и напитки или можно воспользоваться услугами шеф-повара, который предложит подходящее меню. Желательно взять с собой ветровку, вечером может выпасть туман, и станет свежо. Прогулки на яхтах проводятся в любое время с первого мая по конец октября, навигация круглосуточная.

Праздничные частные и корпоративные события, деловые и романтические встречи, экскурсионные чартеры по центру города и области, отдых выходного дня и ежедневные прогулки на катерах и яхтах премиум-класса чартерной компании “Подмосковная Ривьера”. Аренда яхт в Москве и Подмосковье, аренда яхт в Московской области, аренда яхт в Завидово, Конаково. Аренда яхты на свадьбу, аренда яхты на день рождения, аренда катера на любой праздник!

Добро пожаловать на борт!