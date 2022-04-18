Мнение: Немцы будут реже мыться, меньше есть мяса и хуже зарабатывать

1. Европа скатывается в грязное Средневековье из фильмов-страшилок. А то и ещё хуже – в раннее Новое время XV-XVIII веков, когда антисанитария достигла своего пика. Власти призывают современных европейцев вернуться к давно позабытым практикам прошлого:

https://www.kp.ru/online/news/4709386/

Глава Федерального сетевого агентства Германии (BNA) Клаус Мюллер сказал о необходимости местным жителям реже мыться для экономии энергии.

По его мнению, в случае запрета поставок российского топлива запасов у Германии хватит только до конца лета или начала осени текущего года, после чего немецкие газовые хранилища полностью опустеют. Как считает Мюллер для того, чтобы избежать этого, жителям страны нужно по-новому экономить энергию.

«Вопрос о том, действительно ли вам по-прежнему необходимо принимать горячий душ семь раз в неделю – при газовом отоплении, – придется задать себе снова», – приводит телеканал N-TV слова главы Федерального сетевого агентства Германии.

2. Немцев официально призывают есть меньше мяса, дабы освободить землю под выращивание зерновых. Похоже, вместо братвурста, сосисок и отбивных бюргеры будут вынуждены довольствоваться кренделями и обыкновенным хлебушком:

https://lenta.ru/news/2022/04/14/fleisch/

Парламентский статс-секретарь при министерстве экономического сотрудничества и развития ФРГ Нильс Аннен призвал немцев есть меньше мяса для освобождения пахотных земель на фоне «кризиса цен на продовольствие» из-за ситуации на Украине. Об этом он заявил в интервью порталу Euractiv.

«Важно указать на то, что очень большая часть мирового производства зерна… в конечном счете уходит на производство животноводческих кормов», — отметил Аннен. Он считает, что сокращение потребления мяса в Германии и Европе может помочь освободить больше пахотных земель, в том числе в странах, из которых импортируется мясо.

Согласно приведенным Анненом данным, снижение на треть потребления свинины в Германии позволило бы освободить около миллиона гектаров пахотных земель.

3. Немцы продолжают надеяться на экономический рост в этом году, но уже в следующем дело может дойти до рецессии:

https://lenta.ru/news/2022/04/15/recess/

Отказ Евросоюза от импорта энергоносителей из России приведет к серьезному спаду в экономике Германии и потере сотен тысяч рабочих мест. Такой вывод сделали пять ведущих экономических исследовательских институтов страны в совместном прогнозе, опубликованном на сайте Кильского института мировой экономики. <…>

Неблагоприятный сценарий, по мнению экономистов, состоит в полном эмбарго российских нефти и газа. Если власти примут такое решение, рост крупнейшей экономики Европы замедлится с 2,9 процента в 2021 году до 1,9 процента в 2022 году, а в 2023-м Германию и вовсе ждет рецессия — ВВП сократится на 2,2 процента. Развитие ситуации по такому сценарию приведет к экономическим потерям в 220 миллиардов евро (6,5 процента годового объема производства). Кроме того, будет уничтожено более 400 тысяч рабочих мест, а инфляция в 2022 году взлетит до рекордного уровня в послевоенной Германии — 7,3 процента.

Сейчас Германии помогает выход планеты из острой фазы коронавирусной пандемии. Германия и прочие страны постепенно снимают карантинные ограничения, что способствует восстановительному росту экономики. Этот фактор, как надеются немцы, сможет перевесить влияние кризиса, вызванного санкциями против России.

Кроме того, пока что санкций против российских нефти и газа Германия не ввела, а нашим углём немцы собираются закупаться до августа. Так что если эмбарго будет введено в таком же отложенном режиме, в этом году они и вправду смогут успеть запастись топливом на зиму… если, конечно же, найдут достаточно рублей на закупку.

Впрочем, даже в самом мягком сценарии немцам стоит ждать падения уровня жизни: слишком дорогой еды и слишком дорогого электричества.