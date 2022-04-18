Мнение: Возможен ли обмен Медведчука на Навального?

СБУ опубликовала видео, на котором Виктор Медведчук просит президентов России и Украины обменять его на украинских военных, взятых в плен в Мариуполе и мирных жителей.

Дословно: «Я, Медведчук Виктор Владимирович, хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой об обмене меня украинской стороной на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там на сегодняшний день и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры».

Не думаю, что это реально обменять гражданина Украины Медведчука на граждан Украины, оказавшихся в российском плену. Пленных украинцев можно обменять разве что на пленных россиян.

А вот обменять Виктора Медведчука на Алексея Навального, думаю, вполне реально. Конечно, это будет странный обмен, когда Россия получит гражданина Украины, а Украина – гражданина России. Но обменяли же Абеля на Пауэрса, а Буковского на Корвалана…

Думаю, что на обмен Медведчука на Навального вполне могут согласиться и Россия, и Украина.

Иллюстрации обмена – кадры из фильма «Мёртвый сезон».

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