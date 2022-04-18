 

Мурашко назвал ситуацию с ценами на лекарства стабильной

18.04.2022, 19:05, Новости дня
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Обстановка с ценами на лекарственные препараты в РФ достаточно стабильна, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Мы видим сегодня стабильность ситуации на фармацевтическом рынке, в частности, по списку ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты – прим. ВЗГЛЯД). Достаточно стабильная ситуация и по ценовой политике», – приводит его слова ТАСС.

Ранее Мурашко заявил, что правительством приняты серьезные решения как в сфере регулирования обращения лекарственных препаратов, так и в сфере особенностей госзакупок лекарств, новых возможностей по перерегистрации цен и финансирования лекобеспечения в рамках ОМС. Все они призваны обеспечить стабильность на рынке лекарств и не допустить их дефицита.

Кроме того, в Минздраве сообщили, что объем производства в РФ жизненно важных лекарств с различной степенью локализации составляет до 80%.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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