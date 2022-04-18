Выставлявшиеся в Париже картины вернули в Россию

Часть экспонатов из коллекции меценатов Михаила и Ивана Морозовых, принадлежащих российским собраниям и выставлявшихся в Париже, вернулись в Россию, сообщил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Сейчас происходит отправка как раз произведений из Парижа, первая машина уже на территории Российской Федерации», – цитирует ТАСС Швыдкого.

Он уточнил, что была проработана юридическая формула, «по которой все вещи, которые находятся в Европе и не только Европе, будут доставлены в РФ по завершении работы выставок».

В парижском фонде «Луи Виттон» экспозиция завершилась вечером 3 апреля, после чего начался процесс возвращения картин в российские музеи и галереи, которые их предоставили.

Ранее Швыдкой предупредил о сложностях с возвращением экспонатов частных коллекции из-за санкций.

Напомним, задержанными в Париже картинами оказались «Автопортрет в сером» Петра Кончаловского и портрет Тимофея Морозова кисти Валентина Серова.

Между тем Министерство иностранных дел Финляндии решило выдать разрешение на возвращение в Россию задержанные финской таможней грузы с предметами российских музейных коллекций.

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