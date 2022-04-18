Пентагон анонсировал подготовку кадров ВСУ на американских гаубицах
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Американские военные продолжат обучать украинских коллег обращению с передаваемыми им гаубицами, также будут проводиться другие тренировки, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона.
«Мы добились определенного прогресса с точки зрения организации тренингов для украинцев. В ближайшие дни за пределами Украины будет налажена подготовка конкретно для гаубиц», – цитирует представителя Пентагона РИА «Новости».
Он пояснил, что рассматриваются варианты и для других систем.
Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что в скором времени ряд стран НАТО намерены объявить об отправке Украине танков. В понедельник в Пентагоне сообщили, что Запад отправляет на Украину восемь – десять авиарейсов с оружием в день, а также потоком автоколонн.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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