 

Пентагон анонсировал подготовку кадров ВСУ на американских гаубицах

18.04.2022, 19:05, Новости дня
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Американские военные продолжат обучать украинских коллег обращению с передаваемыми им гаубицами, также будут проводиться другие тренировки, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона.

«Мы добились определенного прогресса с точки зрения организации тренингов для украинцев. В ближайшие дни за пределами Украины будет налажена подготовка конкретно для гаубиц», – цитирует представителя Пентагона РИА «Новости».

Он пояснил, что рассматриваются варианты и для других систем.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что в скором времени ряд стран НАТО намерены объявить об отправке Украине танков. В понедельник в Пентагоне сообщили, что Запад отправляет на Украину восемь – десять авиарейсов с оружием в день, а также потоком автоколонн.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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