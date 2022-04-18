 

Петербуржцы перечислили неудобства транспортной реформы

18.04.2022, 19:00, Разное
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Транспортная реформа Смольного, стартовавшая с 1 апреля 2022 года, обернулась массой проблем и неудобств для жителей Петербурга.  Вместо создания условий для комфортной жизни чиновники лишь усугубили имеющиеся проблемы в сфере общественного транспорта.

Петербуржцы возмутились тем, что приобрести билет на наземный транспорт теперь можно лишь в вестибюлях метро и специальных кассах, которых всего около 20 по всему городу. Кроме того, увеличилось время ожидания автобуса — вместо 5-10 минут можно простоять на остановке полчаса и более. Недовольство горожан также вызвал полный отказ от востребованных маршруток, которые охватывали многие направления.

Другие пользователи отметили, что виной всему банальная недоработка чиновников. Система оказалась максимально непродуманной и неэффективной.

«Депутаты эту реформу готовили как минимум года два. Можно было предусмотреть многие проблемы, а не испытывать на всем городе. Недоделки исправлять гораздо сложнее, чем сразу сделать хорошо. Лучше бы ещё полгода не вводили, чем так как сейчас», — рассуждают петербуржцы.

Жители города вспомнили и другие провальные проекты губернатора Александра Беглова. В частности, мусорную реформу, которая привела к огромным свалкам на дворовых территориях и появлению крыс, которые поселились практически в каждом пятом здании Петербурга. Горожане сделали вывод, что неудачные нововведения уже становятся «визитной карточкой» градоначальника.

«Какой губернатор, такие и реформы», — пишут комментаторы.

Ранее член Комитета гражданских инициатив Сергей Цыпляев заявил, что Смольному при  разработке транспортной реформы следовало постепенно менять сложившуюся систему, а не пользоваться привычным «ударным способом».



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