Петербуржцы перечислили неудобства транспортной реформы

Транспортная реформа Смольного, стартовавшая с 1 апреля 2022 года, обернулась массой проблем и неудобств для жителей Петербурга. Вместо создания условий для комфортной жизни чиновники лишь усугубили имеющиеся проблемы в сфере общественного транспорта.

Петербуржцы возмутились тем, что приобрести билет на наземный транспорт теперь можно лишь в вестибюлях метро и специальных кассах, которых всего около 20 по всему городу. Кроме того, увеличилось время ожидания автобуса — вместо 5-10 минут можно простоять на остановке полчаса и более. Недовольство горожан также вызвал полный отказ от востребованных маршруток, которые охватывали многие направления.

Другие пользователи отметили, что виной всему банальная недоработка чиновников. Система оказалась максимально непродуманной и неэффективной.

«Депутаты эту реформу готовили как минимум года два. Можно было предусмотреть многие проблемы, а не испытывать на всем городе. Недоделки исправлять гораздо сложнее, чем сразу сделать хорошо. Лучше бы ещё полгода не вводили, чем так как сейчас», — рассуждают петербуржцы.

Жители города вспомнили и другие провальные проекты губернатора Александра Беглова. В частности, мусорную реформу, которая привела к огромным свалкам на дворовых территориях и появлению крыс, которые поселились практически в каждом пятом здании Петербурга. Горожане сделали вывод, что неудачные нововведения уже становятся «визитной карточкой» градоначальника.

«Какой губернатор, такие и реформы», — пишут комментаторы.

Ранее член Комитета гражданских инициатив Сергей Цыпляев заявил, что Смольному при разработке транспортной реформы следовало постепенно менять сложившуюся систему, а не пользоваться привычным «ударным способом».