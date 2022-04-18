Мнение: Немонетарная инфляция

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, сегодня выступала перед Думой – и, надо отдать ей должное, резала правду-матку не стесняясь:

“Эльвира Набиуллина, глава Банка России: «Период, когда экономика может жить на запасах, конечен. И уже во втором — начале третьего квартала мы войдем в период структурной трансформации и поиска новых моделей бизнеса».

Жёстко! В переводе на еще более обычный язык – глава ЦБ тонко намекнула депутатам, что уже в июне-июле в России ВСЁ КОНЧИТСЯ. В самом буквальном смысле. После чего в экономике начнется неконтролируемый обвал, а затем коллапс (то, что она на своем языке назвала “структурной трансформацией и поиском новых моделей бизнеса”).

Беда лишь в том, что действующий депутатский корпус невероятно тупой (он, собственно, и отбирался именно по такому принципу), и он, скорее всего, банально не понял Набиуллину – он ее просто продолжал тихо ненавидеть и сидеть по стойке смирно (потому что другой команды не было).

И Набиуллина жгла глаголом для каких-то иных, неведомых слушателей. Например, она еще и предсказала некие “вспышки инфляции”, с которыми ее ЦБ… бороться не будет. Почему? А потому – пояснила она, – что это вспышки будут иметь “немонетарный характер”. Какой?!

Очень просто: Набиуллина опять тонко намекнула, что “вспышки”, то есть неконтролируемый рост цен, будет на этот раз вызван не избыточной эмиссией или раздачей денег населению, а – недостатком предложения. Ну например (это уже фантазирую я): скажем, пропадет в России кофе, кроме ячменного – Лавацца вчера объявила об уходе, Паулиг уже ушел, за ним и все остальные, пароходы к нам не плывут, железку из Бразилии еще не проложили, фуры уже из самой РФ не выпускают… а у нас кофей как не рос, так и не растет. В результате жалкая пачка контрабандного кофия станет стоить тысяч 10 – но (заранее стелит себе соломки Набиуллина) это не будет следствием ее монетарной политики! Это будет следствием всего лишь того, что кофе просто НЕТ!

А солдаты на Украине есть. Но депутаты и тут едва ли разгадали хитрую эльвирину игру слов.

А вообще ее мысли следовало бы усвоить каждому – это без сомнения пригодится: поскольку товары начнут стремительно исчезать, они все начнут стоить очень дорого. И не потому, что у людей на руках будет слишком много денег, как при “обычной” инфляции. А лишь потому, что покупать будет нечего.

Проще говоря, мы проваливаемся не в 90е, и даже не в 70е с их советской автаркией, дефицитами и очередями – а в 30е. С советским тоталитаризмом, дефицитами, очередями – и без промышленности.