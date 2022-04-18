Затишье – Личное мнение

Прекрасно понимаю, что мои предчувствия ни на чём не основаны, но я почему-то верю, что нам осталось пережить трудную неделю, чтобы потом стало легче.



Фото: Соцсети

Вчера все как-то затихли. Кто — дома, кто — на чужбине, и даже те, кто не переставая строчит в Телеграме. Весь мир будто замолчал перед последней неделей Поста.

Такое затишье бывает обычно перед серьёзной бурей.

А после бури тучи рассеиваются и светит солнце.

Повторю, я сознательно не вникаю в поток новостей. Есть ли предпосылки к тому, что говорю, я не знаю. Но отчего-то внутри — твёрдая уверенность, что начавшаяся неделя будет для всех очень трудной, а затем напряжение начнёт потихоньку спадать.

Хочу спросить вас: что вы чувствуете в моменте, чем занимались на выходных?

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