Затишье – Личное мнение
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Прекрасно понимаю, что мои предчувствия ни на чём не основаны, но я почему-то верю, что нам осталось пережить трудную неделю, чтобы потом стало легче.
Фото: Соцсети
Вчера все как-то затихли. Кто — дома, кто — на чужбине, и даже те, кто не переставая строчит в Телеграме. Весь мир будто замолчал перед последней неделей Поста.
Такое затишье бывает обычно перед серьёзной бурей.
А после бури тучи рассеиваются и светит солнце.
Повторю, я сознательно не вникаю в поток новостей. Есть ли предпосылки к тому, что говорю, я не знаю. Но отчего-то внутри — твёрдая уверенность, что начавшаяся неделя будет для всех очень трудной, а затем напряжение начнёт потихоньку спадать.
Хочу спросить вас: что вы чувствуете в моменте, чем занимались на выходных?
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Источник: Лена Миро
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