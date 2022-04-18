«Приложения нет, все деньги украли»: запуск «Россграма» отложен на неопределённый срок

Российский бизнесмен, вложивший более 100 млн рублей в разработку социальной сети «Россграм», потребовал возбудить уголовное дело против разработчиков проекта. Как отмечает инвестор, компания не выполнила взятые на себя обязательства, а создатели «Россграма» вывели все средства за пределы России.

«В первых числах марта мне позвонил знакомый и предложил дать денег на проект российской социальной сети. Сказал, что у ребят есть почти готовый продукт, но не хватает миллиона долларов на его доработку. Будучи патриотом я незамедлительно перевёл разработчикам миллион долларов и стал ждать. В итоге, приложения нет, деньги украли, а инвесторы отдыхают на Бали», – заявил бизнесмен

Инвестор пообещал в ближайшее время опубликовать контракт, который он заключил с «Россграмом», а также передать СМИ скриншоты переписки с финансовым директором компании. Наша редакция обратилась в администрацию социальной сети с просьбой прокомментировать его заявление.

Как сообщил официальный представить «Россграма», всё это является клеветой и частью информационной кампании по дискредитации российского ресурса.

«Этот Всеволод – городской сумасшедший, который уже не первый год пытается сделать себе имя на подобных выступлениях. Мы почти закончили работу над продуктом, сейчас вносим последние правки. Критикам скажу так: если вы чего-то не видите, это не значит, что этого нет», – заявил глава пресс-службы «Россграма» Дмитрий Ардель

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