 

Море цветов и восьмиярусный торт: как Виктория Бекхэм отпраздновала свое 48-летие

18.04.2022, 18:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вчера, 17 апреля, Виктории Бэкхэм исполнилось 48 лет. Дизайнер, певица и супруга футболиста Дэвида Бекхэма устроила уютную вечеринку для своих. Уже с утра звезду ждали цветы, подарки и воздушные шары, которые подготовили ее близкие.

Вечером именинница отправилась в популярный среди знаменитостей бар Sushi Fly Chicken, где на стол был подан многоярусный торт. Среди гостей были не только ее родные, но и друзья, и коллеги. А после Виктория с мужем встретили закат в романтичной обстановке на берегу.

Также многие поздравили Викторию с 48-летием в социальных сетях:

С днем рождения самую замечательную жену, маму и бизнесвумен. Желаю тебе самого удивительного дня, ведь ты его заслуживаешь. Мы все тебя очень любим, — написал Дэвид Бэкхэм в своем аккаунте.

С днем рождения лучшую маму на свете. Я так тебя люблю,  —  присоединился к поздравлениям сын Ромео.

Лучшая мама, люблю тебя, с днем рождения,  —  младший сын Круз  сопроводил свой поздравительный пост архивной детской фотографией.

С днем рождения одну из самых великодушных, забавных, красивых, умных. Друга, о котором можно только мечтать!,  — поделилась в своих социальных сетях подруга Виктории Ева Лонгория.

Также Викторию поздравили и бывшие коллеги по Spice Girls – Мелани Си, Эмма Бантон и Джери Холлиуэлл. Кроме того, к потоку пожеланий присоединилась и новоиспеченная жена сына Бэкхэмов Бруклина Никола, которая выложила совместное фото со свекровью в сторис. 

Бруклин Бэкхэм и Никола Пельтц обвенчались 9 апреля во Флориде на берегу океана. Торжество посетили более 300 гостей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.08 / Вологодский памятник букве «О» оказался скульптурой вагины, украденной с Нью-Йоркского фем-фестиваля

08.11 / Мнение: Учебный полигон для отработки ударов по американской АУГ

03.12 / Торговым сетям разрешат обнуление просроченных продуктов

28.02 / Мнение: О раскрытом слабом месте Владимира Путина

04.01 / Мнение: Ассанжа не выдадут в США

23.11 / Ученые научили нейросеть определять калорийность блюда по фотографии

29.11 / Еще есть время, чтобы определиться с маникюром: 5 новогодних дизайнов, которые стоит взять на заметку

24.06 / Число заразившихся коронавирусом в России вновь превысило 17 тысяч

08.12 / Скандалы: Курорт, ограниченный засухой

21.10 / Проклятие убиенной монахини

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика