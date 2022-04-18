Море цветов и восьмиярусный торт: как Виктория Бекхэм отпраздновала свое 48-летие

Вчера, 17 апреля, Виктории Бэкхэм исполнилось 48 лет. Дизайнер, певица и супруга футболиста Дэвида Бекхэма устроила уютную вечеринку для своих. Уже с утра звезду ждали цветы, подарки и воздушные шары, которые подготовили ее близкие.

Вечером именинница отправилась в популярный среди знаменитостей бар Sushi Fly Chicken, где на стол был подан многоярусный торт. Среди гостей были не только ее родные, но и друзья, и коллеги. А после Виктория с мужем встретили закат в романтичной обстановке на берегу.

Также многие поздравили Викторию с 48-летием в социальных сетях:

С днем рождения самую замечательную жену, маму и бизнесвумен. Желаю тебе самого удивительного дня, ведь ты его заслуживаешь. Мы все тебя очень любим, — написал Дэвид Бэкхэм в своем аккаунте.

С днем рождения лучшую маму на свете. Я так тебя люблю, — присоединился к поздравлениям сын Ромео.

Лучшая мама, люблю тебя, с днем рождения, — младший сын Круз сопроводил свой поздравительный пост архивной детской фотографией.

С днем рождения одну из самых великодушных, забавных, красивых, умных. Друга, о котором можно только мечтать!, — поделилась в своих социальных сетях подруга Виктории Ева Лонгория.

Также Викторию поздравили и бывшие коллеги по Spice Girls – Мелани Си, Эмма Бантон и Джери Холлиуэлл. Кроме того, к потоку пожеланий присоединилась и новоиспеченная жена сына Бэкхэмов Бруклина Никола, которая выложила совместное фото со свекровью в сторис.

Бруклин Бэкхэм и Никола Пельтц обвенчались 9 апреля во Флориде на берегу океана. Торжество посетили более 300 гостей.