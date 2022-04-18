Кофейная гуща является источником ценных питательных веществ и подтягивает кожу: как сделать скраб

Кофе давно признано эффективным домашним средством красоты. Молотые зерна отлично работают в качестве скраба, тонизируя, подтягивая, увлажняя, помогают очистить эпидермис от мертвых клеток и улучшить проникновение питательных веществ. Усиливает эффект и не дает травмировать кожу растительное масло. Без масел использовать кофейную гущу не рекомендуется.

Вот два очень эффективных рецепта, которые дадут эффект салонных процедур без значительных затрат.

Скраб с кокосовым маслом

Для приготовления скраба понадобится несколько ингредиентов: 3 столовые ложки кокосового масла холодного отжима, 4 столовые ложки кофейной гущи и столовая ложка сахара. Имейте в виду, что контролировать консистенцию удобно, используя только сухую кофейню массу.

Перед использованием нужно разогреть кокосовое масло на паровой бане в течение десяти минут. Можно использовать плиту или микроволновку, только разогревайте на низких температурах, чтобы масло не начало пузыриться. Добавьте в разогретое масло кофейную гущу и сахар, все тщательно перемешайте, чтобы остыло до комфортной температуры.

Средство наносите на чистую сухую кожу лица круговыми массажными движениями, затем оставьте на пару минут, чтобы масло впиталось. Смойте теплой водой. Кстати, скраб идеально подходит не только для лица, но и для тела, рук и ступней.

Скраб с оливковым маслом

Кокосовое масло достать не всегда есть возможность, но оливковое масло есть почти у каждой хозяйки. Оливковое масло – классика ухода за кожей, поэтому его добавляют практически во все уходовые средства.

Для кофейного скраба понадобится 4 столовые ложки кофейной гущи, по 2 чайные ложки соли и оливкового масла.

Готовится скраб моментально: смешиваем все в миске и сразу же можем наносить на кожу. Кожа должна быть чистая и сухая. Средство наносим классическими круговыми движениями, делая упор на массажные линии.

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Скраб оставляем на несколько минут, даем оливковому маслу немного поработать. Смываем теплой водой. Средство для умывания не используем, так как оно смоет и масляный, ухаживающий слой. Если ваша кожа вобрала в себя почти все масло, нанесите дополнительно увлажняющую сыворотку или легкий крем.

Альтернативное использование

Скраб, как и с кокосовым маслом, можно использовать для ухода за любой точкой тела.

Если наносить кофейный скраб специальной щеткой, то средство поможет в борьбе с целлюлитом. В этом случае в состав можно ввести пару капель свежего лимонного сока или эфирного масла апельсина.