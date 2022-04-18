Из-за дефицита комплектующих новые самолёты SSJ-100 оборудуют механической коробкой передач

Производитель российских самолетов Sukhoi Superjet заявил о скором дефиците комплектующих для бортов, которые пребывают на этапе сборки.

Новым лайнерам необходимы французские рычаги управления тяги двигателем и блоки автоматического управления тягой, но поставки из-за рубежа прервались еще в начале марта. Без нужных деталей сборка остановится в конце августа.

Главные конструкторы “Сухого” предложили заменить блок РУД (рычагов управления двигателем) автомобильной механической шестиступенчатой коробкой переключения передач АВТОВАЗа. Тяга двигателя будет регулироваться КПП, чем выше передача тем больше тяги и наоборот. При этом крутящий момент лопастей вентилятора также синхронизируют с коробкой.

– Новая схема усложнит работу пилотам, но другого у нас нет. Будем надеяться, что реактивные двигатели не придется менять на ДВС, — пошутил конструктор самолета.

Первый борт с такой модификацией сойдет с линии уже к началу осени для Аэрофлота. По словам “Сухого”, такие самолеты будут даже дешевле стандартных, из-за стоимости комплектующих и обслуживания.

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