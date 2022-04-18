 

Из-за дефицита комплектующих новые самолёты SSJ-100 оборудуют механической коробкой передач

18.04.2022, 17:51, Разное
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Производитель российских самолетов Sukhoi Superjet заявил о скором дефиците комплектующих для бортов, которые пребывают на этапе сборки.

Новым лайнерам необходимы французские рычаги управления тяги двигателем и блоки автоматического управления тягой, но поставки из-за рубежа прервались еще в начале марта. Без нужных деталей сборка остановится в конце августа.

Санкции против России - SSJ-100 оборудуют механической коробкой передачГлавные конструкторы “Сухого” предложили заменить блок РУД (рычагов управления двигателем) автомобильной механической шестиступенчатой коробкой переключения передач АВТОВАЗа. Тяга двигателя будет регулироваться КПП, чем выше передача тем больше тяги и наоборот. При этом крутящий момент лопастей вентилятора также синхронизируют с коробкой.

– Новая схема усложнит работу пилотам, но другого у нас нет. Будем надеяться, что реактивные двигатели не придется менять на ДВС, — пошутил конструктор самолета.

Первый борт с такой модификацией сойдет с линии уже к началу осени для Аэрофлота. По словам “Сухого”, такие самолеты будут даже дешевле стандартных, из-за стоимости комплектующих и обслуживания.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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