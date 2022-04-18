Мнение: План перехода на российскую электронику, снижение цен на бытовую технику и подешевение автомобилей

1. В правительстве России оптимистично смотрят на будущее российской электроники. Полного импортозамещения по электронике не ждём, — тут при нынешнем развитии технологий без объединённых усилий всей планеты не обойтись, — но у нас есть шансы уже к концу нынешнего десятилетия выйти на хорошие показатели:

https://lenta.ru/news/2022/04/16/nacpr/

Правительство конкретизировало план перехода на российскую электронику, пишет «Коммерсант» со ссылкой на презентацию предварительной версии соответствующего нацпроекта.

Разработкой этого плана правительство, в том числе Минпромторг, Минцифры и вице-премьеры России Дмитрий Чернышенко и Юрий Борисов, занималось с начала февраля 2022 года. Согласно ему, до 30 процентов домохозяйств будет переведено на электронику из России к 2030 году, также в стране наладится серийный выпуск процессоров, сопоставимых с теми, на которых работал iPhone 5S. Достигнуть таких показателей планируют с помощью различных мер, в том числе резкого роста числа дизайн-центров, стимулирования закупки российской электроники через сквозные проекты, а также программы по реинжинирингу зарубежных решений и переносу их производства в РФ и Китай.

Реализацию проекта к указанному сроку оценили в 3,19 трлн рублей. Участники рынка назвали его амбициозным и почти нереализуемым. «Они хотят к 2030 году увеличить число дизайн-центров до 300. В каждом должно работать как минимум 100 профильных специалистов, то есть речь идет о 30–50 тысяч человек. С учетом того что цикл подготовки профильного специалиста составляет как минимум восемь-девять лет, эти 50 тысяч человек уже сейчас должны поступать в вузы», — заявил собеседник издания. Известно, что концепцию отправят на утверждение премьер-министру Михаилу Мишустину 22 апреля.

2. Рынок бытовой техники приходит в норму. Ажиотажный спрос прошёл, цены спадают:

https://lenta.ru/news/2022/04/14/magazin/

Российские ритейлеры начали снижать цены и возвращать большие распродажи на электробытовую и компьютерную технику. К возвращению больших акций и снижению цен готовы и сети продуктовых магазинов. Об этом в четверг, 14 апреля, пишут «Известия».

Так, за последнюю неделю сеть «М.Видео-Эльдорадо» вдвое расширила список товаров, которые участвуют в распродажах и снижении цен, — до нескольких тысяч наименований. Основные скидки сейчас составляют 10–30 процентов, в некоторых случаях — до 50 процентов. Также в компании объявили о запуске кредитов и программ кэшбэка. Стоимость большинства товаров снизилась и в салонах МТС, а в «Мегафоне» запустили акции на ряд товаров.

Лидеры продуктового ритейла — X5 Group и «Магнит» — направили поставщикам письма с предложением пересмотреть стоимость товаров, а также задумались о возобновлении скидочных акций и промо.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в беседе с изданием рассказал, что падение спроса на ряд товаров, закупленных в пик ажиотажного спроса, связано с укреплением рубля и задает определенные тренды на снижение цен.

3. Цены на автомобили в России также снижаются:

https://auto.1prime.ru/auto/20220414/836658097.html

Автомобили на вторичном рынке активно дешевеют уже около месяца с пиковых цен в начале марта. От пиковой стоимости подержанный автотранспорт уже потерял не менее 10% и продолжает постепенно дешеветь. По ряду моделей снижение может достичь 25%, рассказывает агентству “Прайм” специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

Причины этого, по мнению эксперта, — крайне большие аппетиты продавцов, выросшие за два года чуть ли не в полтора раза, а также банальное отсутствие спроса, в том числе и на кредиты. Так, за март количество автокредитов снизилось на 77% из-за резко возросших ставок и ухода с рынка западных автопроизводителей.