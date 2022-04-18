 

Мнение: План перехода на российскую электронику, снижение цен на бытовую технику и подешевение автомобилей

18.04.2022, 17:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

1. В правительстве России оптимистично смотрят на будущее российской электроники. Полного импортозамещения по электронике не ждём, — тут при нынешнем развитии технологий без объединённых усилий всей планеты не обойтись, — но у нас есть шансы уже к концу нынешнего десятилетия выйти на хорошие показатели:

https://lenta.ru/news/2022/04/16/nacpr/

Правительство конкретизировало план перехода на российскую электронику, пишет «Коммерсант» со ссылкой на презентацию предварительной версии соответствующего нацпроекта.

Разработкой этого плана правительство, в том числе Минпромторг, Минцифры и вице-премьеры России Дмитрий Чернышенко и Юрий Борисов, занималось с начала февраля 2022 года. Согласно ему, до 30 процентов домохозяйств будет переведено на электронику из России к 2030 году, также в стране наладится серийный выпуск процессоров, сопоставимых с теми, на которых работал iPhone 5S. Достигнуть таких показателей планируют с помощью различных мер, в том числе резкого роста числа дизайн-центров, стимулирования закупки российской электроники через сквозные проекты, а также программы по реинжинирингу зарубежных решений и переносу их производства в РФ и Китай.

Реализацию проекта к указанному сроку оценили в 3,19 трлн рублей. Участники рынка назвали его амбициозным и почти нереализуемым. «Они хотят к 2030 году увеличить число дизайн-центров до 300. В каждом должно работать как минимум 100 профильных специалистов, то есть речь идет о 30–50 тысяч человек. С учетом того что цикл подготовки профильного специалиста составляет как минимум восемь-девять лет, эти 50 тысяч человек уже сейчас должны поступать в вузы», — заявил собеседник издания. Известно, что концепцию отправят на утверждение премьер-министру Михаилу Мишустину 22 апреля.

2. Рынок бытовой техники приходит в норму. Ажиотажный спрос прошёл, цены спадают:

https://lenta.ru/news/2022/04/14/magazin/

Российские ритейлеры начали снижать цены и возвращать большие распродажи на электробытовую и компьютерную технику. К возвращению больших акций и снижению цен готовы и сети продуктовых магазинов. Об этом в четверг, 14 апреля, пишут «Известия».

Так, за последнюю неделю сеть «М.Видео-Эльдорадо» вдвое расширила список товаров, которые участвуют в распродажах и снижении цен, — до нескольких тысяч наименований. Основные скидки сейчас составляют 10–30 процентов, в некоторых случаях — до 50 процентов. Также в компании объявили о запуске кредитов и программ кэшбэка. Стоимость большинства товаров снизилась и в салонах МТС, а в «Мегафоне» запустили акции на ряд товаров.

Лидеры продуктового ритейла — X5 Group и «Магнит» — направили поставщикам письма с предложением пересмотреть стоимость товаров, а также задумались о возобновлении скидочных акций и промо.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в беседе с изданием рассказал, что падение спроса на ряд товаров, закупленных в пик ажиотажного спроса, связано с укреплением рубля и задает определенные тренды на снижение цен.

3. Цены на автомобили в России также снижаются:

https://auto.1prime.ru/auto/20220414/836658097.html

Автомобили на вторичном рынке активно дешевеют уже около месяца с пиковых цен в начале марта. От пиковой стоимости подержанный автотранспорт уже потерял не менее 10% и продолжает постепенно дешеветь. По ряду моделей снижение может достичь 25%, рассказывает агентству “Прайм” специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

Причины этого, по мнению эксперта, — крайне большие аппетиты продавцов, выросшие за два года чуть ли не в полтора раза, а также банальное отсутствие спроса, в том числе и на кредиты. Так, за март количество автокредитов снизилось на 77% из-за резко возросших ставок и ухода с рынка западных автопроизводителей.

Источник: Место для дискуссий



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.12 / “Им нельзя доверять”: В США отказались заключать с Россией договор о недопустимости ядерной войны

17.11 / Мнение: Письмо: “Заражение собственной ленью”

14.09 / Нежно-розовый и еще 4 варианта окрашивания волос, которые будут в моде осенью

13.04 / Ученые не рекомендуют женщинам злоупотреблять кофе из-за возможной зависимости

08.12 / Число заразившихся COVID-19 россиян за сутки выросло на 26 тысяч

27.09 / Роскосмос запросил из бюджета 12 млрд на разработку экологичного топлива для ракет

23.09 / Мнение: Предпосылки

11.08 / Мнение: Время подставных?

10.11 / Подарочек! – Личное мнение

14.03 / Ученые: Обнаружены редкие мутации, ответственные за развитие шизофрении

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика