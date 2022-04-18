 

Путин и президент Алжира подтвердили настрой на продолжение координации в ОПЕК+

18.04.2022, 17:36, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин и его коллега из Алжира Абдельмаджид Теббун в понедельник в телефонном разговоре подтвердили настрой на продолжение координации в ОПЕК+ и в рамках Форума стран-экспортеров газа, сообщила пресс-служба Кремля.

Главы государств обменялись поздравлениями по случаю отмечаемого в этом году 60-летия установления дипломатических отношений, констатировав стабильное поступательное развитие дружественных связей между Россией и Алжиром, отмечается в сообщении, говорится на сайте Кремля.

«Подтвержден настрой на продолжение двусторонней координации в формате ОПЕК+ и в рамках Форума стран-экспортеров газа в интересах обеспечения стабильности на глобальных рынках энергоносителей», – указали в Кремле.

Ранее Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время телефонных переговоров дали положительную оценку совместной работе в формате ОПЕК+.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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