Путин и президент Алжира подтвердили настрой на продолжение координации в ОПЕК+

Президент РФ Владимир Путин и его коллега из Алжира Абдельмаджид Теббун в понедельник в телефонном разговоре подтвердили настрой на продолжение координации в ОПЕК+ и в рамках Форума стран-экспортеров газа, сообщила пресс-служба Кремля.

Главы государств обменялись поздравлениями по случаю отмечаемого в этом году 60-летия установления дипломатических отношений, констатировав стабильное поступательное развитие дружественных связей между Россией и Алжиром, отмечается в сообщении, говорится на сайте Кремля.

«Подтвержден настрой на продолжение двусторонней координации в формате ОПЕК+ и в рамках Форума стран-экспортеров газа в интересах обеспечения стабильности на глобальных рынках энергоносителей», – указали в Кремле.

Ранее Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время телефонных переговоров дали положительную оценку совместной работе в формате ОПЕК+.

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