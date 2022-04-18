Наемник из Британии рассказал об издевательствах над мирными гражданами бойцов ВСУ

Британский наемник Эйден Эслин, воевавший на стороне Украины, заявил, что лично видел, как украинские военные задерживали и связывали гражданских.

«Я видел, как бойцы разведгруппы батальона связали гражданских по рукам и ногам и завязали им глаза. Их отвели в бункер… После этого я их не видел», – сообщил Эслин.

Видео с рассказом иностранца опубликовано в Telegram-канале «Военная хроника».

По его словам, мирных граждан брали в плен просто потому, что те заблудились.

Ранее Эслин просил обменять его на главу украинской «Оппозиционной платформы – за жизнь» Виктора Медведчука.

В СК пообещали допросить очередного пойманного в Мариуполе английского наемника Шона Питера, который служил в 36 бригаде морской пехоты ВСУ. До этого в числе пленных морпехов ВСУ, которые сдались в районе металлургического комбината имени Ильича, задержали британского наемника Эйдена Эслина.

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