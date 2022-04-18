Huawei выпустит кроссовер AITO M7

В компании Huawei объявили о скором выходе нового фирменного кроссовера под названием AITO M7.

Известно, что автомобиль уже прошел этап сертификации. Вместе с тем модель пока имеет вид прототипа, однако он максимально приближен к серийной технике, которую можно запустить в свободную продажу. Новинка AITO M7 получила гибридную силовую установку, которая состоит из 1,5-литрового агрегата с отдачей 125 л.с. и электромотора на 272 л.с. Кроме того, в салона комфортно разместятся до 3 человек.

Пока остальные технические параметры AITO M7 удерживаются в тайне. Предполагается, что выход на рынок китайской новинки может состояться к концу 2022 года, когда и сообщат все достоинства транспортного средства.