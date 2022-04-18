Стартовали продажи кроссовера Indi One

Известный бренд Indi EV официально сообщил о начале продаж электрокаров под названием Indi One.

В свою очередь, первые клиенты смогут оценить приобретенные транспортные средства в первой половине следующего года. Достоинством электрической новинки указали встроенный компьютер, который работает на чипе Core i7 и платформе Windows 10. Вместе с тем производитель дополнил автомобиль многочисленными электронными помощниками.

Следует отметить применение панорамной крыши и 21-дюймовых дисков, придающих более стильный вид. Начальная цена электрокара составит около 45 тысяч долларов. Новинка сможет преодолеть на электротяге около 300 километров. Разгон до сотни достигается за 6,7 секунд.