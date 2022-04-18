Уровень безработицы в Москве в апреле составил менее половины процента

Как сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, по состоянию на 18 апреля 2022 года уровень безработицы в столице составляет 0,48%. Это означает, что в городе 35 тысяч официально нетрудоустроенных граждан, состоящих на учете в центре занятости.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что в нескольких сферах замечен приток новых кадров. Например, в розничной торговле численность сотрудников возросла на 19,6 тысячи человек, а разработчиков программного обеспечения стало больше на 4,1 тысячи.

При этом число обращений в службу занятости существенно не меняется, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, на данный момент, в банке центра занятости есть примерно 325 тысяч вакансий – более девяти приходится на одного безработного.

“Сейчас, когда компании заявляют о приостановке своей деятельности, наша основная задача – проактивное предложение возможностей трансфера сотрудникам таких организаций в компании с массово открытыми вакансиями”, – приводит слова Раковой пресс-служба.

Кстати, потенциальные работодатели с большим количеством вакансий имеют право открыть свои рекрутинговые центры на площадках службы занятости. Это позволят оптимизировать временные и стоимостные издержки на подбор соответствующих требованиям кандидатов.

Также стоит отметить, что столичное правительство утвердило программу организации временных и общественных работ, профобучения и допобразования для тех сотрудников организаций, которые находятся под риском увольнения. Для реализации этой программы выделено свыше 3,3 миллиарда рублей из федерального бюджета. Субсидии могут получить в том числе те компании, которые создают временные рабочие места для сотрудников других организаций.