 

Пасха-2022: как ее отметили Роберт Дауни-младший, Мадонна, семьи Бекхэм и Кардашьян-Дженнер, Риз Уизерспун и другие звезды

18.04.2022, 16:50, Разное
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17 апреля католики и протестанты во всем мире отмечали Пасху. Если в прошлом году праздник пришелся на первое воскресенье апреля, то в этом году пришлось ждать аж середины месяца (а в христианском мире светлый праздник пройдет в будущее воскресенье). Те, кто не уехал в этот уикенд на музыкальный фестиваль Coachella, остались дома и отпраздновали Пасху в кругу семьи и друзей. 

По традиции, большинство из них охотнее, чем в серые будни, делились семейными снимками со своими подписчиками, показывая жен, мужей, детей и даже домашних питомцев. Многие решили переодеться в пасхальных кроликов, а кто-то отправился на охоту за пасхальными яйцами. 

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