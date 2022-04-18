 

Трэвис Скотт вернулся на сцену через пять месяцев после трагедии на фестивале Astroworld

18.04.2022, 16:50, Разное
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В ноябре прошлого года состоялся теперь уже трагически известный фестиваль Astroworld, после которого рэперу грозила “отмена”. Во время его выступления погибли и пострадали десятки поклонников, а его самого обвинили в равнодушии к людям, которые просили остановить выступление и позвать скорую. 

Однако Трэвис постепенно возвращается на сцену. Он все еще не дает масштабных концертов, но все же иногда выступает перед избранной аудиторией. В эти выходные рэпер, которому 30 апреля исполнится 31 год, выступил на закрытой афтепати фестиваля Coachella, где исполнил несколько своих хитов.

Видео выступления Трэвиса собрали множество озадаченных комментариев: в середине декабря оргкомитет принял решение убрать Скотта из списка хедлайнеров после того, как несколько десятков тысяч человек подписали онлайн-петицию. А за отстранение он получил денежную компенсацию, сумма которой не разглашается. Но на крупнейшем музыкальном фестивале планеты он все же появился.

Кстати, пока рэпер оставался “за кадром”, они с Кайли Дженнер успели стать родителями во второй раз. В феврале у них родился сын, которому они все никак не могут подобрать имя.

Напомним, что трагические события фестиваля Astroworld, прошедшего почти полгода назад, всколыхнули всю музыкальную индустрию. Во время выступления рэпера в толпе завязалась массовая драка и образовалась давка, в которой погибли 10 человек и пострадали около 300. Трэвису, как и выступавшему с ним Дрейку, были предъявлены сотни судебных исков.



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