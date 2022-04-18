Премьер Молдавии исключила возможность военной помощи Украине

Возможность предоставления со стороны Молдавии военной помощи Украине исключена, сообщила Премьер-министр республики Наталья Гаврилица, комментируя информацию о запросе со стороны Киева продать имеющиеся у республики истребители МИГ-29.

«Что касается военной помощи, то есть более обеспеченные страны, с более устойчивой экономикой, способные предоставить такую помощь. <…> Мы сконцентрировались на гуманитарной поддержке, соблюдаем санкции в финансово-банковском секторе на территории нашей страны», – цитирует премьера ТАСС. При этом она отказалась подтверждать факт обращения украинской стороны за военной помощью.

В 2010 году Молдавия выставила на продажу шесть истребителей МиГ-29, доставшиеся ей после раздела имущества вооруженных сил бывшего СССР. Покупателей не удалось найти по сегодняшний день. Ранее в прессе появилась информация, что власти Украины якобы обращались к Молдавии с просьбой о покупке этих истребителей.

Ранее председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен обратилась к странам Европейского союза с призывом как можно скорее поставить оружие на Украину.

Между тем в пятницу стало известно, что Москва направила Вашингтону ноту, в которой предупредила о «непредсказуемых последствиях» в случае продолжения поставок вооружений Украине странами НАТО. В МИД подтвердили, что нота была отправлена.

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