Петербуржцев возмутило появление очередей после введения транспортной реформы

Жители Северной столицы жалуются на неудобства транспортной реформы Смольного. Пообщавшиеся с горожанами активисты опубликовали видео соцопроса в сообществе «Веселый поселок» (Невский район) в «ВКонтакте».

Запуск новых автобусов вместо снятых маршруток лишь усугубил ситуацию, считают горожане. Теперь на остановках общественного транспорта собираются длинные очереди, а продолжительность поездки до центра увеличилась на час.

«С 07:00 до 11:00 вообще не протолкнуться», — поделился петербуржец.

«Расписания (движения автобусов, прим. Ред) нигде нет, и как оплачивать проезд, хочу спросить», — возмутилась пенсионерка.

Жители Петербурга считают, что новая модель транспортного обслуживания , которая начала действовать с 1 апреля, больше похожа на чей-то розыгрыш. Вместо того чтобы улучшить качество жизни горожан, реформа принесла массу новых проблем. Среди них — нарушения движения общественного транспорта, нехватка мест в автобусах, сбои при оплате проезда и множество других неудобств, которые возмущают петербуржцев.