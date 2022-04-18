 

Петербуржцев возмутило появление очередей после введения транспортной реформы

18.04.2022, 16:10, Разное
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Жители Северной столицы жалуются на неудобства транспортной реформы Смольного. Пообщавшиеся с горожанами активисты опубликовали видео соцопроса в сообществе «Веселый поселок» (Невский район) в «ВКонтакте».

Запуск новых автобусов вместо снятых маршруток лишь усугубил ситуацию, считают горожане. Теперь на остановках общественного транспорта собираются длинные очереди, а продолжительность поездки до центра увеличилась на час.

«С 07:00 до 11:00 вообще не протолкнуться», — поделился петербуржец.

«Расписания (движения автобусов, прим. Ред) нигде нет, и как оплачивать проезд, хочу спросить», — возмутилась пенсионерка.

Жители Петербурга считают, что новая модель транспортного обслуживания , которая начала действовать с 1 апреля, больше похожа на чей-то розыгрыш. Вместо того чтобы улучшить качество жизни горожан, реформа принесла массу новых проблем. Среди них — нарушения движения общественного транспорта, нехватка мест в автобусах, сбои при оплате проезда и множество других неудобств, которые возмущают петербуржцев.



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