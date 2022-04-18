Для каждого россиянина установят план по производству гвоздей

В правительстве началось обсуждение мер по реализации программы импортозамещения критически важных товаров. Среди них отдельно члены кабмина обозначали проблему дефицита отечественных гвоздей. В ходе дискуссии было выражено мнение о том, что промышленные предприятия ограничены в своих производственных возможностях, поэтому бремя производства гвоздей должно лечь на плечи граждан.

«Мы внимательно изучили вопрос свободного времени россиян и выяснили, что в среднем они могут перераспределить время, например, вместо сельхозработ и рыбалки производить гвозди. Ничего технологически сложного в этом процессе нет, а польза есть, кстати, часть этих гвоздей можно использовать и для собственных нужд», – заявил замминистра экономики.

По итогам заседания премьер-министр дал поручение выработать нормы производства гвоздей на одного гражданина с учётом льготных категорий. Также поручено оперативно обеспечить россиян соответствующим оборудованием и создать инспекцию, представители которой будут дважды в месяц забирать гвозди у граждан.

Для увеличения количества гвоздей планируют задействовать и школьников. Они будут делать их на уроках труда.

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